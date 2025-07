Prosečne veleprodajne cene naftnih derivata u Srbiji, obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, a ono potom na osnovu dobijenih podataka utvrđuje najviše maloprodajne cene evro dizela i evro premijum BMB 95 i objavljuje ih na zvaničnoj internet stranici najkasnije istog dana do 15 časova, do prestanka važenja ove uredbe.