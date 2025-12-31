Opet pojeftinilo gorivo u Srbiji: Ovo su nove cene derivata po kojma ćemo plaćati do 9. januara
Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 193 dinara za litar, a benzina 176 dinara, što je dinar jeftinije nego što smo do sada plaćali.
Nove cene derivata važiće do 9. januara. Gorivo u Srbiji pojeftinilo je drugi put za redom uprkos sankcijama koje trpi NIS i obustavom rada Rafinerije u Pančevu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na godišnjoj konferenciji o svim najvažnijim temama govorio i o situaciji sa NIS-om.
"Mi smo 83. dan bez kapi nafte koja je prošla naftovodom i uspeli smo da održimo punu stabilnost. Srećan sam zbog toga, trošimo zalihe koje smo prikupljali u prethodnim godinama. Zato ćemo da povećavamo skladišta naftnih derivata, ali nam tu predstoji puno posla. Mi trošimo našu srebreninu, ono što smo čuvali i uradili. Gubimo i stopu rasta, jer imamo negativan trend industrijske proizvodnje u novembru i decembru zbog rafinerije. To je jedini uslov koji imamo, rafinerija mora da radi! To je nemoguće izdržati, ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali koliko smo odgovorni i sposobni".