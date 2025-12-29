Slušaj vest

Prošao je 81 dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) a Srbiji za sve to vreme nije stigla ni kap sirove nafte. Dok se traži rešenje za NIS država je učinila sve sa svoje strane da ne dođe do poremećaja u snabdevanju goriva na tržištu, a cene su ostale stabilne.

Kako je za Biznis Kurir rekao pomoćnik direktora Sektora zа stateške analize PKS Bojan Stanić jasno je da je država bila spremna za ovaj scenario.

- Tržište maloprodaje goriva funkcioniše bez problema, imamo povećan uvoz, ali i odlične rezerve što je sve doprinelo da građani ni u jednom trenutku ne osete posledice sankcija koje je OFAK uveo NIS- u. Istovremeno radi se na rešenju problema naše naftne kompanije i sada se već kristališe ko bi mogli biti potencijalni kupci NIS-a. U tom pogledu mi očekujemo i da u narednoj 2026. ostane dobra snabdevenost naftnim derivatima, ali da se pronađe rešenje za NIS kako bi Rafinerija u Pančevu mogla ponovo normalno da funkcioniše bez sankcija i da se omogući uvoz sirove nafte - kazao je on.

Foto: Kurir Televizija

Iako su u igri za kupovinu NIS-a bile dve naftne kompanije energetski gigant iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kompanija ADNOC i mađarski MOL s kojima pregovaraju Rusi iz Gasproma. Mađari su, sudeći po analizama analitičara, po volji i Amerikancima, pa je sve izvesnije da će upravo oni kupiti NIS.

- Za Srbiju je najbolje da se pronađe rešenje za NIS. Za nas bi možda bilo bolje da Srbija otkupi NIS, pa da ga nakon toga proda strateškom partneru, ali izgleda da to sada nije stav ruske strane koja pregovara sa trećom stranom, a ne sa nama. Verujem da bi na strateškom nivou između naše dve zemlje možda je i najprihvatljivije rešnje da MOL kupi NIS koji bi mogao da nastavi uspešno da funkcioniše - rekao je Stanić.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je rok Rusima da do 15. januara nađu rešenje za NIS. On je više puta naglasio da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti.

- Republika Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese - istakao je Vučić.

Foto: Zorana Jevtić

Ministar finansija Siniša Mali ponovio je da će Srbija morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS. To je, kako je istakao, neophodno kako bi država sačuvala energetsku bezbednost i stabilnost, a da pritom ne ugrozi dalji rast domaće ekonomije.

U jeku pregovora oko rešenja krize oko NIS - a oglasio se i OFAK koji je produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta, ali ne i da mu izda operativnu licencu za nastavak rada. Takođe, Srbija je sa Rusijom postigla dogovor o produženju gasnog ugovora na još tri meseca, odnosno do kraja marta što dodatno doprinosi energetskoj stabilnosti u zemlji.