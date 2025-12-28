Slušaj vest

Ruski većinski vlasnici NIS-a pregovaraju o prodaji svog udela sa MOL-om. Profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić rekao je za RTS da Mađarska u ovom trenutku ima pravo prvenstva u pregovorima sa "Gaspromom". Snabdevenost tržišta gorivom i energentima samo je kratkoročno postignuta, naveo je Lukić. Objasnio je šta znači strategija Trojanskog konja.

Ušli smo u 80 dana primene američkih sankcija NIS-u odnosno, od kada nema uvoza sirove nafte jadranskim naftovodom.

Kratak presek situacije: Pančevačka rafinerija od 2. decembra ne radi, Srbija se oslanja na državne rezerve i uvoz derivata, snabdevanje je za sada stabilno, rizici sekundarnih sankcija prete, OFAK je rok za pregovore produžio do 24. marta i potvrđeno je da Rusi o prodaji svog udela pregovaraju sa MOL-om.

Profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić rekao je da je Mađarska zemlja izbora za SAD u ovom trenutku.

- Možemo da kažemo da se to verovatno neće ni promeniti sve dok je sadašnja američka administracija na vlasti. Mađarska i MOL uživaju povlašćen status trenutno u EU. To je zemlja pored Češke i Slovačke koja je izuzeta od zabrane uvoza i prerade ruske nafte. I možda u tom kompleksu geopolitičkog položaja Mađarske, možemo sagledavati ono što trenutno imamo - rekao je Lukić.

Mađarska ima najbolje šanse

Prema njegovim rečima, Mađarska u ovom trenutku i MOL ima najbolje šanse, ima pravo prvenstvo u pregovorima sa Gaspromom, jer se u tom slučaju otvaraju neke nove perspektive, s obzirom na to da ono što Mađarska sada prerađuje u svojim rafinerijama, u budućnosti može da prerađuje u Srbiji.

- A kada se to desi, to bi za prodavca značilo ne samo trenutno finansijsku korist od prodaje, nego i potencijalnu buduću zaradu, odnosno korist po osnovu plasmana dalje svojih proizvoda - dodao je Lukić.

Prolongiranje - produžetak nade

Prvobitini rok za pregovore koje je OFAK dao o prodaji Ruskog udela bio je 13. februar. NIS je dobio novu licencu za pregovore i taj rok je produžen do 24. marta.

Odgovarajući na pitanje šta znači to prolongiranje za NIS, Lukić navodi da je to produžetak nade.

- Dobijamo nadu da će stvari moći da se konsoliduju do tog trenutka. Dobijamo produžetak nade da će možda da prodaja bude završena, da će možda NIS-u da bude izdata operativna licenca, ili u nekom idealnom slučaju da će možda da se desi da te sankcije budu ukinute - objašnjava profesor.

Kako ističe, operativna licenca je za nas najvažnija.

Kada se završavaju pregovori

- Kada američka administracija jednom zauzme kurs kojim ide, a ovoga puta izgleda da ga je odredila, ona će se tog kursa držati i taj tempo će da održava. U ovom trenutku mi ne vidimo neki poseban prostor da se stvari promene. Pregovori će trajati. Da ova licenca nije produžena, došle bi u situaciju da potencijalni kupac bude izložen kazni od strane OFAK-a jer ne može da vrši pregovore, nema licencu za to i to bi automatski značilo da nikakvi pregovori neće da budu završeni - napominje.

Pregovori se, kako kaže Lukić, završavaju kada kupac i prodavac postignu rešenje, odnosno kada Gasprom bude zadovoljan sa ponuđenom cenom, a kada kupac može da isplati tu cenu.

Dve alternative

- Meni se čini da u datim okolnostima imamo dve alternative. Jedna alternativa jeste da ili se preplati NIS, da kupac plati više nego što NIS vredi, ili da Gasprom bude spreman da proda kompaniju pod uslovima i pod ceni koja se može ostvariti u uslovima hitne prodaje“, kaže Lukić.

Odgovarajući na pitanje kakvu poruku američka administracija šalje time što nema operativne licence za rad koja je presudna za rad rafinerije u Pančevu, Lukić podvlači da rukopis koji možemo da vidimo u toj poruci jeste rukopis jedne neumoljivosti, odlučnosti i istrajnosti u tome da na kraju i krajeva budu postignute krajnja namere ovih sankcija.

- To zapravo znači da će ta američka administracija koja je odredila kurs čekati da svi uslovi koje je ona postavila budu ispunjeni pre nego što donese obrnutu odluku - naveo je profesor Ekonomskog fakulteta.

Šta je strategija Trojanskog konja

Ti uslovi su, kako dodaje, da se u potpunosti rusko vlasništvo eliminiše, dakle ne da se svede ispod 50 odsto nego na nulu, da nema ni Gasproma ni neke druge ruske strane koje se tu pojavljuje kao neki vlasnik.

- Zatim da nemamo jednu strategiju Trojanskog konja u kojoj kompanija koja kupuje zapravo jeste kompanija preko koje se može vršiti skrivena kontrola same kompanije koja se prodaje i konačno da ugovor u kojem se prodaje nema neke klauzule koje bi omogućile reverzibilnost te transakcije kao što je recimo bajbek klauzula koja podrazumeva da u određenim okolnostima i uslovima kompanija koja je prodala može da bude ponovno kupac iste - ukazuje.

Možemo li se nadati operativnoj licenciji

Profesor Lukić kaže da šanse uvek postoje, nikada nisu svedene na nulu.

- Ali ako bismo na nekoj skali verovatnoća hteli da izmerimo kolika je ta verovatnoća, ona bi bila jednocifrena. Ta jednocifrena verovatnoća znači ispod 10 procenata i ako treba da kujemo neke planove, da pripremamo neke buduće planove, onda bi to teško sa tom verovatnoćom moglo da bude. Dakle, ako bismo pravili neke planove, onda bi se pripustili inerciji, ta inercija može da bude put u energetski kolaps, odnosno energetsku krizu i mislim da iz Vlade takođe dolaze tonovi koji upozoravaju na to, da ne smemo da se oslanjamo na to da će operativna licenca da dođe i da bi trebalo već sredinom januara da reagujemo na neki način sa dodatnim merama - napominje Lukić.

Kakve posledice Srbija ima

Govoreći o tome kakve posledice Srbija ima, Lukić kaže da ih nismo ni osećali i nekako smo se malo i uljuljkali.

- Tek od oktobra smo postali svesni da će zaista da stupe na snagu sankcije OFAK-a i to je ta dinamika i taj kurs kojim ide OFAK - kaže Lukić.

Prema njegovim rečima, energetska stabilnost je za sada očuvana i tu ne vidimo nikakve promene.

- Ali možemo da kažemo da je snabdevenost tržišta i gorivom i energentima samo kratkoročno postignuta i da dugoročno, odnosno u srednjem roku, u narednih par meseci to ne možemo da imamo. Imamo, naravno, i ekonomske posledice, prekid rada rafinerije direktno utiče na rezultate BDP-a, odnosno potencijalni pad BDP-a koji će biti minimalan u ovoj godini - ističe.

Međutim, kada prebacimo taj efekat na narednu godinu, videćemo ozbiljniji uticaj, zaključio je profesor Lukić.