U poslednja 24 sata promet bitkoinima dostigao je 35,95 milijardi evra, što je blago manje u odnosu na jučerašnji obim trgovine.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin nalazi se na nivou 11, u zoni „ekstremnog straha“, što predstavlja blago poboljšanje u odnosu na jučerašnjih 9, ali i dalje ukazuje na veoma loše raspoloženje investitora.

Prema navodima Koindeska, učesnici na kripto tržištu postali su znatno oprezniji i nastoje da se zaštite od potencijalnih daljih gubitaka. Podaci sa tržišta derivata pokazuju slabije interesovanje za fjučerse, dok investitori češće prodaju bitkoin ili zauzimaju kratke pozicije, očekujući nastavak pada i čekajući smirivanje volatilnosti.

Pad je zabeležen i kod drugih vodećih kriptovaluta. Itirijum (ETH) je oslabio za 3,51 odsto na 1.636,25 evra, dok je bajnens koin (BNB) pao za 4,91 odsto na 499,68 evra. Solana (SOL) je izgubila 4,17 odsto i trenutno vredi 68,11 evra, dok je avalanš (AVAX) u minusu 2,05 odsto i trguje se po 7,23 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) danas se prodaje za 1,09 evra, što je pad od 3,41 odsto u odnosu na prethodni dan.

Najveći obim trgovine i dalje beleže bitkoin, itirijum i solana, dok su među retkim dobitnicima dana kriptovalute ZRO, STG i NIL.