Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 64,12 milijardi evra. Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 14 u kategoriji "ekstremni strah", što je isto kao juče i ukazuje na veoma loš tržišni sentiment.

Kako je preneo Koindesk, bitkoin je počeo da pada još nakon prvih vesti da će Kevin Vorš biti Trampov izbor za novog predsednika Federalnih rezervi nakon što Džeromu Pauelu istekne mandat u maju.

Investitori vide Vorša kao zagovornika stroge monetarne politike, odnosno nekoga ko podržava više kamatne stope i manju likvidnost, što je nepovoljno za rizične klase imovine poput kriptovaluta.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 2,28 odsto na 1.970,34 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,1 odsto na 649,08 evra. Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 1,24 odsto na 87,29 evra, a avalanš (AVAX) porastao za 0,4 odsto na 8,55 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,14 evra, što je za 0,95 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ZAMA, ZIL i F.