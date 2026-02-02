Slušaj vest

Prosekom većim od 200.000 dinara mogli su se pohvaliti zaposleni u eksploataciji sirove nafte i gasa - 264.552 dinara, u naučnom istraživanju i razvoju - 217.923 dinara i u vazdušnom saobraćaju - 244.757 dinara.

Zaposleni u poljoprivredi u novembru 2025. godine su u proseku su dobili platu od 89.984 dinara, rudarstvu 141.787 dinara, građevinarstvu 96.444 dinara, trgovini 95.097 dinara, državnoj upravi 119.390 dinara.

Najniža primanja zabeležena su u ličnim uslužnim delatnostima, gde je prosek iznosio 62.250 dinara, popravci računara i predmeta za ličnu i upotrebu u domaćinstvu, 67.962, uslugama održavanja objekata i okoline 78.991 dinar, pripremanju i posluživanju hrane 64.652 dinara, preradi drveta osim nameštaja, 67.511, proizvodnji odeće 71.197 dinara.

Prosečna novembarska zarada

Prosečna novembarska neto zarada iznosila je 111. 987 dinara, a bruto zarada 154. 772 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada za novembar iznosila je 86.702 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu januar-novembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 7,0 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 6,9 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za novembar 2025. godine nominalno je veća za 11,4 odsto, a realno za 8,4 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,2 odsto, odnosno za 8,2 odsto realno.