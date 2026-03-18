Jedan korisnik Reddita pokrenuo je lavinu komentara nakon što je podelio porodičnu dramu. Njegov otac je, naime, predložio da on i njegova dva brata svakog meseca izdvajaju po 30 evra za majku, koja sa 55 godina nikada nije radila i nema sopstvena primanja. Dok sin tvrdi da majci ionako kupuje sve što joj je potrebno, smatra da je zaposlenje jedino logično rešenje.

Da li roditeljima treba davati novac?

"Tata mi je rekao da bi bilo u redu da mami dajemo po 30 evra mesečno jer nema sopstvene prihode. Ja joj uvek kupim sve što vidim da joj treba, ali je i podstičem da pronađe posao jer ima tek 55 godina. Zato ne vidim razlog zašto bi joj neko davao novac svakog meseca“, požalio se korisnik, a njegovo pitanje izazvalo je žustru debatu o finansijskoj odgovornosti i porodičnim obavezama.

Dok se deo komentatora solidarizovao s autorom objave, ističući da roditelji treba da brinu o sebi, drugi su bili nemilosrdni. "Par puta mi je roditelj to tražio. Dala sam novac jednom i nikad više. Može da radi, ovo je samo lakši način“, napisala je jedna korisnica.

Roditelji treba da rade, a ne da čekaju da im deca pomažu

Druga je odmah dodala: "Imam sličnu situaciju. Majka radi i ima dobru platu za naše uslove, ali mi je otac jednom rekao da bi brat i ja trebalo da mu šaljemo novac svakog meseca. Samo sam rekla ‘ok’ i nikad nisam poslala. Razlog je to što je on odbijao da radi u najboljim godinama. Njemu se sa 40 nije radilo, a ja ću sad sa 30 da radim i za njega. Možeš misliti“, nizali su se komentari.

S druge strane, većina korisnika smatra da je finansijska pomoć roditeljima čin ljubavi i zahvalnosti, a ne tema za raspravu. "Zamisli da ti mama traži 30 evra mesečno, a ti otvoriš temu na Redditu o tome“, napisao je jedan korisnik, dok drugi dodaje: "Ako troje dece ne može da skupi 100 evra mesečno da pomogne roditeljima, onda stvarno ne znam šta da kažem.“

"Kakva bih osoba bila da im ne pomognem u starosti?“

Komentatori tu nisu stali. "Dali su mi sve u životu što su mogli, penzije su im katastrofa, kakva bih ja sad osoba bila da im ne pomognem u starosti?“, "Još živim kod svojih, pa majci dam oko 350 evra mesečno da pokrijem svoj deo troškova. Pored toga često se ponudim da platim ako joj se nešto dopadne od obuće, odeće ili bilo čega što planira da kupi“, „Ja dam mami 50–100 evra nedeljno – sasvim mi je to u redu. Ja mogu, ne fali mi, a njoj od penzije ne ostaje baš mnogo da živi kako treba. Svako u skladu sa mogućnostima“, nizali su se komentari.

Mnogi su naglasili da su njihovi roditelji ceo život ulagali u njih, a jedan komentar o „tajnoj štednji“ roditelja posebno je raznežio čitaoce: "Godinama sam davala 500 kuna mesečno, mislila sam da to troše. Kada sam kupovala auto, roditelji su mi vratili sav taj novac. Čuvali su ga za mene!“, zaključila je korisnica, čija je priča izazvala brojne pozitivne reakcije.