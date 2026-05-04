Nedavno imenovan za predsednika Nemačko srpske privredne komore (AHK Srbija), Filip Simović, CEO M&M Militzer & Münch Srbija, najavljuje jasnu promenu fokusa - od deklarativne podrške ka merljivim rezultatima za kompanije članice. U razgovoru za Kurir Biznis govori o digitalizaciji Komore, jačanju veza sa institucijama i sve većoj ulozi Srbije u savremenim evropskim lancima snabdevanja.

Koji su ključni prioriteti koje planirate da reali- zujete kako bi Komora još efikasnije služila svojim članicama?

- Izbor na čelo AHK Srbbije, najveće bilateralne komore u našoj zemlji, za mene predstavlja ne samo veliku čast već i ogromnu operativnu odgovornost prema svima koji su mi ukazali takvo poverenje. Moj pristup je jednostavan: Komora ne sme biti samo formalna platforma već aktivan, svakodnevni partner koji rešava probleme. Moj prioritet je transformacija iz deklarativne podrške u konkretnu upotrebnu vrednost. To znači da u svakom tre- nutku moramo da znamo i razumemo šta naših 460 kompanija članica zaista očekuju od nas i da reagujemo brzinom modernog biznisa. Želim da AHK Srbija bude mesto gde se stvari pokreću s mrtve tačke. Fokusiraću se na tri stuba: direktniji dijalog sa institucijama u cilju kreiranja još predvidivijeg poslovnog ambijenta, ubrzanu digitalizaciju usluga Komore i intenzivnije međusobno povezivanje članica. Danas u našem sistemu imamo kompanije koje zajedno za- pošljavaju oko 80.000 ljudi. Taj kapacitet nam daje legitimitet da budemo najsnažniji glas privrede. Više nije dovoljno govoriti o potencijalima - vreme je za implementaciju. Naš cilj je da Nemačka u Srbiji ne vidi samo destinaciju za investicije već strateškog partnera u lancima snabdevanja budućnosti.



Vaše bogato meduna- rodno iskustvo i pozicija CEO-a u kompaniji M&M Militzer & Münch Srbi- ja dali su Vam jedinstven uvid u globalne tokove. Koliko će Vam ta perspektiva pomoći u rukovodenju Komorom?

- Logistika je krvotok ekonomije i ona me je naučila najvažnijoj lekciji: u poslu nema mesta za teoriju koja ne donosi rezultat. U logistici sistem ili funkcioniše, ili stoji -sredina ne postoji. Taj princip "beskompromisne funkcionalnosti" želim da implementiram u rad Komore. Rad u okviru međunarodnog sistema kao što je M&M naučio me je da se poverenje ne gradi na lepim govorima, već na doslednosti i isporučenom kvalitetu. Moja uloga u kompaniji zahteva stalnu budnost nad globalnim trendovima, od energetske efikasnosti do prekida u lancima snabdevanja. To iskustvo mi omogućava da u Komori ne budem samo posmatrač već neko ko ra- zume operativne proble- me biznismena. Želim da AHK postane još agilnija i operativnija organizacija. Pristup koji donosim je praktičan, ane birokratski. Verujem da privrednici to cene jer govorimo istim jezikom - jezikom rešenja, a ne komplikacija.

Ove godine obeleža- vate značajan jubilej. Kako ocenjujete put ko- ji je preden tokom ovih 25 godina saradnje i 10 godina postojanja same Komore?

- Važno je da osvetlimo punu dubinu ovih brojki. Obeležavamo 25 godina nemačko-srpske privredne saradnje i 10 godina od osnivanja AHK Srbije kao samostalne pravne forme. Tih četvrt veka možemo podeliti na dve ere. Prva je bila era izgradnje temeljai poverenja, kada su pioniri nemačkih investicija dolazili u Srbiju istražujući teren. Druga era, koju je krunisalo osnivanje Komore pre deceniju, jeste era ekspanzije i strukturnog povezivanja. Danas smo na istorijskom maksimumu: Nemačka je naš apsolutni spoljnotrgovinski partner broj jedan. Godišnja robna razmena premašuje rekordnih 10 milijardi evra, a nemačke kompanije su u Srbiju od 2000. godine uložile između 4,8 i šest milijardi evra, procenjeni iznos varira zavisno od izvora i metodologije. Ali za mene najveće postignu- će nije samo u brojkama već u kontinuitetu. Saradnja nije prestajala ni u kriznim godinama. To pokazuje da je nemačko-srpsko partnerstvo otporno na potrese i da je postalo strateško. Komora je u tom procesu odigrala značajnu ulogu kao institucija koja prevodi potrebe tržišta u konkretne ekonomske politike.

Jubilej ste obeležili i društveno odgovornom akcijom sadnje drveća 27. marta. Koja je dublja po- ruka ovakvih inicijativa za poslovnu zajednicu?

- Sadnja drveća je za nas mnogo više od ekološkog gesta; to je živa metafora našeg rada. Drvo koje posadite danas sadi se za generaciju koja dolazi sutra. To je suština nemačke poslovne filozofije - dugoročno planiranje nasuprot brzom profitu. Ovom akcijom smo želeli da pošaljemo poruku da su održivost i biznis neo- dvojivi. Kompanije članice AHK su lideri u uvođenju ESG standarda u Srbiji. Mi ne vidimo ekologiju kao trošak ili marketinški trik, već kao uslov opstanka na globalnom tržištu. Ko želi da bude deo nemačkih lanaca snabdevanja, zelena agenda mu je nova ulaznica. Komora je tu da edukuje i motiviše članice da razmišljaju o tome kakvo nasleđe ostavljaju - ne samo u finansijskim izveštajima veći u zajednici u kojoj posluju.

Kao mlad i uspešan lider, šta biste poručili novog generaciji preduzetnika koja tek ulazi na tržište?

- Moja poruka mladima je jasna: Ne čekajte idealne okolnosti, jer one u biznisu ne postoje. Čekanje na „savršen trenutak" je najbrži način da propustite prili- s ku. Uspeh pripada onima koji su spremni da grade sisteme u nesavršenim i promenljivim uslovima. Druga važna stvar je integritet. U svetu gde se sve odvija brzo, reputacija je jedina valuta koja ne gubi na vrednosti. Gradite svoje biznise na doslednosti i kvalitetu. Ne plašite se grešaka, ali se plašite stajanja u mestu. Članstvo u organizacijama poput naše može biti ogroman vetar u leda, jer omogućava da učite od najboljih i da svoje ideje testirate pred iskusnim profesionalcima. Budite vizionari, ali za svoje vizije uvek tražite čvrsto uporište u operativi.



Kako vidite ulogu privrednih komora u širem kontekstu promovisanja društvene odgovornosti i ekonomskih reformi?

-Komore imaju jedinstvenu moć agregacije. Pojedinačna kompanija može doneti promenu u svom dvorištu, ali Komora može promeniti čitav kvart, pa i zajednicu čiji je deo. Naša uloga je da budemo katalizator. Mi smo ti koji prepoznajemo globalne standarde, poput dualnog obrazovanja ili energetske tranzicije, i prilagođavamo ih našem tržištu. Takođe, naša uloga je da budemo most poverenja. Kad institucije vide da iza neke inicijative da stoji 460 kredibilnih firmi, dijalog postaje ozbiljniji i produktivniji. Mi ne samo promovišemo reforme, mi ih sukreiramo. Društvena odgovornost za nas nije opcija, već standard koji Komora postavlja pred svaku kompaniju koja želi

da bude percipirana kao uspešna.



Na koji način Komora konkretno pomaže u prevazilaženju barijera i jačanju spona između srpskih i nemačkih privrednika?