Povišene cene nafte tokom dužeg vremenskog perioda gurnule bi globalnu ekonomiju u recesiju, izjavio je za CNBC Gaurav Ganguli (Gaurav Ganguly), šef odeljenja za međunarodnu ekonomiju u kompaniji Moody's Analytics, označivši 125 dolara po barelu sirove nafte tipa Brent kao granicu koja menja pravila igre.

Ako cene dostignu taj nivo i zadrže se tamo dovoljno dugo, svet će ući u recesiju, ali će ona biti blaga, napomenuo je Ganguli. Dodao je i da je za sada Moody's prilično optimističan, polazeći od pretpostavke da će se rat na Bliskom istoku uskoro brzo okončati.

Čini se da većina analitičara deli istu pretpostavku, iako su neki počeli da postaju oprezno pesimistični, uzimajući u obzir mogućnost produženog prekida normalnog tankerskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu.

Trampov "Projekat Sloboda" i blagi pad cena

U međuvremenu, cene nafte su pale sa prošlonedeljnih maksimuma nakon najnovijeg plana američkog predsednika Donalda Trampa da odblokira tankerski saobraćaj u Ormuzu. Plan podrazumeva sprovođenje tankera kroz moreuz, iako to sprovođenje, po svemu sudeći, neće uključivati američku ratnu mornaricu, koja trenutno blokira saobraćaj iz iranskih luka i ka njima.

U istoj objavi u kojoj je najavio plan koji je nazvao "Projekat Sloboda” (Project Freedom), Tramp je takođe nagovestio da mirovni pregovori sa Iranom napreduju na „veoma pozitivan” način.

- Čak i ako ovo omogući plovilima da napuste Persijski zaliv, verovatno ćemo videti slab ulazni saobraćaj. To bi donelo samo privremeno olakšanje, dok plutajuća skladišta napuštaju Persijski zaliv - naveli su analitičari sirovina iz kompanije ING u belešci nakon najave Trampovog plana.

Pad cena nafte zaista je bio skroman, jer se čini da trgovci zauzimaju oprezniji stav kada su u pitanju njihove odluke u vezi sa naftom. Nisu bili ni preterano impresionirani najnovijom najavom OPEK-a, koja je obuhvatala dogovor o daljem povećanju proizvodnje sledećeg meseca.

Sa 188.000 barela dnevno, povećanje proizvodnje predstavlja samo delić količine nafte koja je izgubljena usred rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana od početka marta.