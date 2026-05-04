Skok cene se desio uprkos najavama američkog predsednika Donalda Trampa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Tramp je u objavi na platformi Truth Social sinoć najavio operaciju "Projekat Sloboda" (Project Freedom), sa ciljem da se iz Ormuskog moreuza izvuku civilni brodovi iz zemalja koje nisu deo sukoba Vašingtona i Teherana, kako bi mogli da nastave poslovanje.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 0,93 odsto na 102,931 dolar, a nafte Brent za 0,97 odsto na 109,232 dolara.

U Evropi, fokus će biti usmeren na objavljivanje PMI indeksa proizvodnje širom regiona, zajedno sa podacima o inflaciji iz Turske.

Pored toga, ove nedelje će banke i kompanije HSBC, Infineon, Unikredit i Šel objaviti svoje projekcije o zaradi.

Evropski fjučersi gasa za jun su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,9 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,29 odsto na 24.365,04 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,31 odsto na 8.089,21 poen, a moskovski MOEX za 0,28 odsto na 2.651,07 poena.

Londonska berza je danas zatvorena zbog bankarskog praznika u Velikoj Britaniji. Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17244 dolara.

Cena zlata je pala na 4.587,95 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,2176 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg). Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 0,31 odsto na 49.499,27 poena, dok je S&P 500 porastao za 0,29 odsto na 7.230,12 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,89 odsto na 25.114,44 poena.