U neposrednoj blizini manastira Mileševa gradi se etno naselje koje bi već tokom ovog leta moglo da primi prve posetioce i unapredi turističku ponudu Prijepolja. Reč je o kompleksu koji obuhvata devet brvnara, ukupnog kapaciteta oko 40 ležajeva, a koje na svom porodičnom imanju podiže prijepoljski ugostitelj Miloš Matović.

Kako navodi, ideja za realizaciju ovog projekta javila se još 2018. godine, sa namerom da se ublaži manjak smeštajnih kapaciteta u gradu i gostima omogući autentičan boravak u prirodnom okruženju.

- Počeli smo jednu po jednu kućicu, sa ciljem da proširimo turističku ponudu Prijepolja. U gradu nedostaje prenoćišta, a blizina manastira Mileševe je veliki adut. Planiramo devet kućica i očekujemo da do kraja juna sve bude završeno kako bi gosti mogli i da noće - ističe Matović.

Posebnu vrednost projektu daje i izgradnja puta i šetališta ka manastiru, što će budućim gostima olakšati pristup. U narednoj fazi planirano je i uvođenje dodatnih sadržaja.

- U planu su i restoran, spa centar i bazen, ali to je nešto što će se realizovati u narednom periodu - dodaje Matović.

Podršku ovakvim inicijativama najavljuje i Drago Popadić, naglašavajući da razvoj infrastrukture treba da ohrabri i privatne investicije.

- Razvoj infrastrukture mora da podstakne ljude da unapređuju svoje poslovanje. Opština će u narednom periodu biti podrška ovakvim turističkim domaćinstvima, jer za tim postoji velika potreba. Radovi na putu ka ovom području su u toku i očekujemo da će uskoro biti završeni. Takođe, trudićemo se da kroz plansku dokumentaciju omogućimo da ovakvi projekti što brže dobiju neophodne dozvole - naglašava Popadić.

On dodaje da, uprkos stalnom rastu smeštajnih kapaciteta, oni i dalje ne prate u potpunosti potražnju, što ostavlja prostor za nove investicije.

- Ovakvi projekti su značajni jer doprinose većim prihodima kroz turizam, ali i otvaranju novih radnih mesta. Očekujemo da ćemo uskoro prisustvovati otvaranju ovog kompleksa, koji će doneti novi kvalitet turističkoj ponudi Prijepolja - poručio je Popadić.

Izgradnjom etno naselja nadomak manastira Mileševa, Prijepolje dobija još jedan atraktivan turistički sadržaj koji bi mogao da privuče kako domaće, tako i strane turiste u ovaj deo Srbije.