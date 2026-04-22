Kamp "Zlatibor“ tradicionalno je početkom aprila započeo novu sezonu, a nakon zimske pauze sezonu 2026. dočekuje sa punim kapacitetom organizovanih poseta i najavama povećanog interesovanja individualnih gostiju u narednim mesecima.

Već na samom početku sezone, prema pristiglim najavama, kamp beleži šest unapred rezervisanih organizovanih poseta, od kojih najveći broj dolazi iz Holandije. Turisti iz ove zemlje godinama prepoznaju Zlatibor kao idealno planinsko odredište, posebno zbog očuvane prirode, čistog planinskog vazduha i visokog standarda usluge koji kamp pruža.

Uprava kampa ističe da se, pored organizovanih grupa, u narednom periodu očekuje i značajan porast broja individualnih gostiju. Rastuće interesovanje za eko-turizam i boravak u prirodi, uz sve veću prepoznatljivost Zlatibora na evropskom tržištu, dodatno doprinose pozitivnim očekivanjima.

- Sezona počinje odlično. Organizovane grupe iz Holandije već godinama predstavljaju verne goste Zlatibora, a povećan broj individualnih rezervacija potvrđuje da destinacija postaje sve prepoznatljivija i van organizovanih tura - navode iz kampa.

Gostima su i ove sezone na raspolaganju svi sadržaji kampa, uz planirane dodatne aktivnosti i programe prilagođene različitim uzrastima i interesovanjima, što boravak u prirodi čini još sadržajnijim i kvalitetnijim.

Da Kamp "Zlatibor“ i ove godine funkcioniše na visokom nivou i opravda kategoriju od tri zvezdice, kontinuirano se stara Turistička organizacija Zlatibor. Kroz stalna ulaganja, uređenje kamp parcela, unapređenje sadržaja i prilagođavanje potrebama savremenih turista, kamp nastoji da zadrži status jednog od najuređenijih u Srbiji.

Kamp "Zlatibor“ i ove sezone upotpunjuje turističku ponudu Zlatibora, nudeći svim ljubiteljima kampovanja idealno okruženje za boravak u prirodi i uživanje u autentičnom planinskom ambijentu najposećenije planine u Srbiji.