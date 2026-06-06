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Za mnoge putnike, postavljanje šatora uz more predstavlja pristupačan i alternativan način letovanja, posebno u vreme kada rast troškova života opterećuje kućne budžete. Međutim, u Grčkoj je kampovanje van licenciranih kampova zabranjeno i može dovesti do novčanih kazni, krivičnog postupka, pa čak i zatvorske kazne.

Prema Zakonu 392/1976, postavljanje šatora, parkiranje kamp-prikolica radi noćenja i kampovanje uopšte zabranjeni su na plažama, u šumama, u blizini arheoloških nalazišta i na drugim javnim površinama koje nisu zvanično određene za tu namenu.

Grčki zakon dozvoljava kampovanje isključivo u organizovanim i licenciranim objektima, odnosno zvaničnim kampovima. Oni koji prekrše pravila mogu biti kažnjeni administrativnim novčanim kaznama, a u određenim slučajevima vlasti mogu pokrenuti i krivični postupak, uključujući hapšenje po hitnom postupku.

Prema važećim propisima, osobe zatečene u nelegalnom kampovanju u Grčkoj suočavaju se sa administrativnom kaznom od 300 evra po osobi, šatoru ili vozilu.

U ozbiljnijim slučajevima prekršioci mogu snositi i krivične sankcije. One mogu uključivati kaznu zatvora do šest meseci ili novčanu kaznu koju određuje sud. Ukupan iznos sudske kazne može dostići i do 3.000 evra, piše Greek Reporter.

Hapšenja na Skiatosu ponovo pokrenula raspravu

Ova tema ponovo je dospela u fokus nakon što su vlasti u ponedeljak popodne uhapsile dvojicu muškaraca zbog navodnog nelegalnog kampovanja na jednoj plaži na ostrvu Skiatos.

Prema lokalnim izveštajima, slučaj je izazvao dodatne kritike jer su kamperi navodno ostavili otpad u okolini, pokazujući nebrigu prema drugim posetiocima plaže i lokalnoj životnoj sredini.

Slični incidenti povremeno se prijavljuju širom Grčke, posebno u oblastima gde se kampovanje godinama neformalno tolerisalo. Na pojedinim destinacijama dugo je postojala prećutna saglasnost između kampera, lokalnih vlasti i lokalne zajednice, uprkos zakonskom okviru koji strogo zabranjuje takvu praksu.

Kampovanje povoljniji i alternativni turizam

Pristalice slobodnog kampovanja tvrde da ono omogućava bliži kontakt s prirodom i pruža ljudima jeftiniji način putovanja u vreme kada su troškovi smeštaja i odmora značajno porasli.

Takođe ukazuju na primere iz drugih evropskih zemalja, gde fleksibilniji sistemi dozvoljavaju odgovorno kampovanje na otvorenim, neorganizovanim prostorima pod određenim uslovima. Prema ovom stavu, Grčka bi mogla da usvoji regulisaniji model koji bi dozvoljavao slobodno kampovanje u odabranim područjima, pod uslovom da se poštuju stroga pravila zaštite životne sredine.

S druge strane, vlasti i organizacije za zaštitu životne sredine smatraju da nekontrolisano kampovanje može predstavljati ozbiljan pritisak na prirodna područja.

Njihova zabrinutost odnosi se na gomilanje otpada, oštećenje osetljivih ekosistema i povećan rizik od požara, naročito tokom letnjih meseci kada se Grčka suočava sa visokim temperaturama i sušnim uslovima.

Takođe ističu da nedostatak organizovane infrastrukture otežava upravljanje velikim brojem posetilaca u zaštićenim ili udaljenim područjima. Odsustvo sanitarnih objekata, sistema za odlaganje otpada, mera zaštite od požara i adekvatnog nadzora često se navodi kao jedan od glavnih razloga zbog kojih grčka država i dalje ograničava slobodno kampovanje van licenciranih kampova.