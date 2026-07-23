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Cena nafte na svetskom tržištu nastavila je rast usled novih tenzija na Bliskom istoku, pa je nafta Brent danas dostigla gotovo 98 dolara po barelu. Istovremeno, vodeći evropski berzanski indeksi beleže pad, dok investitori iščekuju odluku Evropske centralne banke (ECB) o referentnim kamatnim stopama, koja će biti objavljena u 14.15 časova.

Prema podacima iz 9.45 časova, cena nafte Brent porasla je za 3,94 odsto i iznosila je 97,879 dolara po barelu, dok je američka nafta WTI skuplja za 3,06 odsto i trgovala se po ceni od 89,537 dolara.

Na evropskim berzama zabeležen je negativan trend. Nemački indeks DAX oslabio je za 0,87 odsto, francuski CAC 40 za 0,96 odsto, britanski FTSE za 0,18 odsto, dok je ruski MOEX pao za 0,69 odsto.

Najnoviji rast zabrinutosti na tržištu usledio je nakon napada na saudijski naftni tanker, koji je pogođen projektilom nepoznatog porekla. Na brodu je izbio požar, ali je posada uspela da ga stavi pod kontrolu, prenosi CNBC.

Istovremeno, jemenski Huti, koje podržava Iran, preuzeli su odgovornost za napade dronovima i raketama na dva saudijska tankera.

Huti tvrde da su brodovi prekršili pomorsku blokadu koju su proglasili protiv Saudijske Arabije.

Zvanična saudijska novinska agencija (SPA) potvrdila je napad na jedan od tankera, osudivši ga kao teško kršenje međunarodnog prava.

Analitičari upozoravaju da bi ovakvi događaji mogli da otvore novu liniju fronta u sukobima na Bliskom istoku. Institut za proučavanje rata (ISW) saopštio je da je najmanje sedam trgovačkih brodova već promenilo rutu kako bi izbeglo prolazak kroz strateški važan moreuz Bab el-Mandeb.

Na otvaranju trgovanja na amsterdamskoj berzi TTF, evropski fjučersi gasa za avgust prodavali su se po ceni od 62,880 evra za megavat-sat.

Na valutnom tržištu Foreks vrednost evra prema dolaru danas iznosi 1,14264 dolara.

Istovremeno, cena zlata pala je na 4.105,43 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice porasla na 7,0963 dolara za bušel (27,216 kilograma).

Na Volstritu je trgovanje u sredu završeno blagim padom glavnih indeksa. Dau Džons (Dow Jones) oslabio je za 0,01 odsto i zatvorio se na 52.218,58 poena, S&P 500 pao je za 0,14 odsto na 7.498,96 poena, dok je Nasdak (Nasdaq) zabeležio pad od 0,57 odsto i završio dan na 25.690,90 poena.