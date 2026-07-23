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OTP banka Srbija je na ovogodišnjim Euromoney Awards for Excellence proglašena za pobednika u dve kategorije: Najbolja banka za mala i srednja preduzeća u Srbiji i Najbolja banka za ESG u Srbiji. Takođe, matična OTP Grupa je ponela regionalnu titulu Najbolja banka za poslovanje sa stanovništvom u Centralnoj i Istočnoj Evropi, a članice Grupe su ove godine primile ukupno 13 priznanja u 8 od 11 zemalja u kojima Grupa posluje.

Euromoney Awards for Excellence prepoznaju finansijske institucije u više kategorija bankarskog poslovanja. Prema objavljenoj metodologiji Euromoney-a, priznanja se dodeljuju na osnovu uporedivih metrika, struktuirane dokumentacije i istraživačkog procesa procene kojim se institucije upoređuju sa svojim konkurentima.

Foto: Promo

Ovim povodom, Predrag Mihajlović, CEO i predsednik Izvršnog odbora OTP banka Srbija je istakao: „Za nas su ovo posebno značajni trenuci, jer dolaze u oblastima koje predstavljaju važne stubove našeg poslovanja i našeg dugoročnog razvoja. Iza svega stoje poverenje naših klijenata i posvećenost naših zaposlenih. Nastavljamo istim putem - da budemo banka koja aktivno učestvuje u oblikovanju promena.“

Imajući u vidu važnost segmenta malih i srednjih preduzeća za OTP banku, Marija Popović, članica Izvršnog odbora zadužena za poslove sa privredom, posebno je naglasila:

„Mala i srednja preduzeća predstavljaju jedan od najvažnijih pokretača ekonomskog razvoja u Srbiji. Naša uloga nije samo da obezbedimo finansiranje, već da budemo pouzdan partner koji razume izazove poslovanja i zajedno sa klijentima pronalazi rešenja koja podstiču njihov rast. Odnos koji smo izgradili sa privredom - zasnovan na poverenju, stručnosti i dugoročnom partnerstvu - ostaje naš prioritet u godinama koje dolaze.“

U obrazloženju priznanja, Euromoney navodi da se ponuda OTP banke Srbija u MSP segmentu izdvojila snažnim rastom kreditiranja, širenjem zelenog finansiranja i inovacijama u digitalnim uslugama i proizvodima, koje su značajno unapredile dostupnost finansiranja i operativnu efikasnost MSP sektora u Srbiji. Posebno su prepoznati kontinuirani rast baze klijenata i razgranata mreža posvećenih specijalista širom zemlje, kao i digitalna unapređenja koja olakšavaju svakodnevno poslovanje klijenata i ubrzavaju kreditne procese - od nove mobilne aplikacije za MSP i alata za kreditnu procenu zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, do unapređene platforme za faktoring i inovativnih rešenja u finansiranju poljoprivrede.

Foto: Promo

Euromoney je u obrazloženju posebno istakao i ulaganja banke u održivo finansiranje: značajan rast portfolija zelenih kredita, koji je premašio postavljene godišnje ciljeve, uz usmeravanje sredstava u projekte obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i čistog transporta. Prepoznato je i korišćenje programa vodećih međunarodnih finansijskih institucija, poput EBRD-a i EIB-a, kako bi se privredi obezbedilo povoljno finansiranje tehnoloških unapređenja, izvoza i ekoloških investicija.

Priznanje u kategoriji Najbolja banka za mala i srednja preduzeća u Srbiji OTP banka je osvojila i 2024. godine, dok je priznanje u kategoriji Najbolja banka za ESG u Srbiji dobitnik druge godine zaredom, što jasno prikazuje posvećenost banke prema rečima člana Izvršnog odbora za upravljanje rizicima Balazsa Balogha:

„U OTP banci Srbija verujemo da dugoročni uspeh ide ruku pod ruku sa održivim razvojem. Odgovorno upravljanje rizicima obuhvata mnogo više od tradicionalnog pristupa. Danas ono podrazumeva razumevanje klimatskih, društvenih, ekonomskih i regulatornih promena koje oblikuju poslovno okruženje. Integrisanjem ESG principa u sve naše poslovne aktivnosti i procese donošenja odluka gradimo otpornu instituciju koja stvara dugoročnu vrednost za klijente, akcionare i širu društvenu zajednicu.“

Priznanja predstavljaju zajednički uspeh svih članica OTP Grupe. Odražavaju rad kolega u OTP banci Srbija i u širem timu Grupe, i njihovu posvećenost klijentima, podršci privredi i doprinosu ukupnim rezultatima Grupe.