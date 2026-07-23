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Neobični, ali izuzetno dobro plaćeni privremeni poslovi sve više privlače pažnju mladih koji nakon završetka školovanja traže alternativu klasičnom kancelarijskom poslu. Iako pojedini oglasi deluju kao marketinški trik ili priča sa letovanja, iza njih se često kriju pravi ugovori sa konkretnim zadacima i visokim honorarima, poput posla zvaničnog testera atrakcija u vodenim parkovima.

Jedan od najupečatljivijih primera je nemački student koji je dobio priliku da radi za poznati turistički kompleks "Splash-World“. Njegov posao podrazumevao je šestomesečno putovanje kroz atraktivne turističke destinacije u Egiptu, Turskoj i na Majorci, gde je testirao vodene tobogane i druge sadržaje u bazenima.

Sve što je radio morao je detaljno da dokumentuje kako bi turistički kompleks te podatke iskoristio za unapređenje usluge i promociju svoje ponude. Za šest meseci ovog angažmana student je zaradio čak 34.000 evra, što je višestruko više od uobičajenih studentskih i sezonskih zarada.

I pored velike zarade, posao je bio privremen

Stručnjaci za tržište rada ipak upozoravaju da ovakve primere ne treba posmatrati kao standard. Ističu da se ne radi o redovnoj plati u toj oblasti, već o projektu koji je bio vremenski ograničen i koji je uključivao i troškove putovanja. Zbog toga se ovakav angažman ne može smatrati trajnim niti sigurnim izvorom prihoda.

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Foto: Dejan Valek/Dejan Valek

Prema podacima nemačke Savezne agencije za zapošljavanje, sve više mladih pokazuje interesovanje za neobična zanimanja, jer ih tradicionalni poslovi više ne privlače kao ranije. Ipak, ovakvih radnih mesta ima veoma malo, a konkurencija za njih je izuzetno velika.

Iz turističkog kompleksa "Splash-World“ poručuju da nije isključeno da će sličan konkurs ponovo biti raspisan kada počne novi ciklus testiranja. Za sve koji razmišljaju o velikoj promeni u karijeri poruka je jasna - ovakve prilike postoje, ali zahtevaju veliku fleksibilnost, spremnost na putovanja i mnogo strpljenja.

Biznis Kurir/Dnevno.hr

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