Grad Pirot raspisao je javnu nabavku za unapređenje turističke ponude kroz izgradnju novih sadržaja u okviru otvorenog plivačkog kompleksa. Reč je o projektu vrednom oko 19 miliona dinara, čiji je cilj razvoj sportsko-rekreativnih kapaciteta i privlačenje većeg broja posetilaca.

Podsetimo, zamenik gradonačelnika Miloš Colić izjavio je ranije da će Pirot dobiti akva park u okviru kompleksa otvorenih bazena.

Prema dokumentaciji, planirana je izgradnja savremenog sistema tobogana sa pratećom infrastrukturom, uključujući mašinsku salu, platforme i kompletnu čeličnu konstrukciju. Projekat obuhvata širok spektar radova od zemljanih i betonskih, preko armiračkih i bravarskih, do elektroenergetskih i mašinskih instalacija.

Poseban akcenat stavljen je na bezbednost i kvalitet izvedbe. Predviđena je upotreba visokokvalitetnih materijala, uključujući armirani beton i pocinkovane čelične konstrukcije, kao i savremeni sistemi za kontrolu i signalizaciju na toboganima.

U okviru projekta planirana je i instalacija modernih tobogana različitih tipova, poput "multi slide" i "open spiral slide", koji omogućavaju visok kapacitet protoka korisnika i povećavaju atraktivnost kompleksa.

Rok za prijavu zainteresovanih izvođača radova je 23. april.