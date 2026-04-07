Dodatni zamah očekuje se kroz EXPO 2027 sa projektovanim efektima od oko šest milijardi evra – ocenio je profesor Luiđi Rico (Luigi Rizzo).

Potpredsednik kompanije Morgan Stanley, profesor na Columbia Business School i gostujući predavač na više svetskih univerziteta, Rico, na svom Linkedin profilu naveo je da Srbija danas predstavlja jednu od najzanimljivijih razvojnih priča u Evropi.

On je istakao da je Srbija godinama bila „ispod radara“, ali da se danas izdvaja kao jedna od najperspektivnijih ekonomija, sa snažnim i vidljivim zamahom rasta i dobrim ekonomskim osnovama.

Prema njegovim rečima, u prethodnih pet godina ostvaren je stabilan ekonomski rast, uz značajno poboljšanje na tržištu rada i kontinuirani rast zarada. Istovremeno, ostvaren je napredak u oblasti javnih finansija, uključujući smanjenje javnog duga i unapređenje kreditnog rejtinga.

Rico je ukazao da Srbija ostaje jedna od vodećih destinacija za strane direktne investicije u regionu, dok rast izvoza dodatno potvrđuje otpornost i konkurentnost domaće privrede.

Posebno je naglasio značaj predstojeće manifestacije EXPO 2027, za koju se očekuje učešće više od 120 zemalja i dolazak miliona posetilaca, uz značajne ekonomske efekte u oblasti turizma, investicija i ukupne privredne aktivnosti.

„Iako postoje izazovi, osnove su čvrste, a energija u Beogradu je opipljiva. Tiha ambiciozna ekonomija Balkana u pokretu“, poručio je Rico.

Profesor Rico bio je gost na nedavnom skupu u organizaciji ESEM Business School i Privredne komore Srbije, na kojem je sa predsednikom PKS Markom Čadežom razgovarao o aktuelnim ekonomskim izazovima, održivom rastu i ulozi novih tehnologija u savremenom poslovnom okuženju.