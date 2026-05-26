Tokom trećeg dana zvanične posete Narodnoj Republici Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je poseban akcenat na dovođenje revolucionarnih inovacija u našu zemlju. U razgovoru sa predstavnicima kompanije ARIDGE, glavna tema bila je primena napredne tehnologije letećih automobila.

Cilj je da Srbija bude među prvim evropskim državama koja će ovu inovaciju predstaviti i iskoristiti, prvenstveno u sklopu predstojećeg EXPO 2027 u Beogradu, što bi ukupan razvoj države podiglo na jedan potpuno novi nivo.

- Nastavićemo razgovore sa kompanijama koje donose znanje, tehnologiju i razvoj, jer želimo da Srbija ide u korak sa najnaprednijima i da građanima pokažemo da ono što je do juče izgledalo kao daleka budućnost može da postane deo naše stvarnosti - poručio je Vučić ovim povodom.

Na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, Vučić boravi u Pekingu od 24. do 28. maja. Pored inovacija u avio-transportu, poseta je obuhvatila i obilazak jedne od najsavremenijih kineskih fabrika električnih vozila – postrojenja kompanije Šaomi (Xiaomi). Takođe, predsednik se susreo i sa nekadašnjom ambasadorkom Kine u Srbiji, Čen Bo, koja sada obavlja funkciju predsednice Kineskog instituta za međunarodne studije.

Strateški važna tema susreta u Pekingu bio je i razvoj nuklearne energije u Srbiji. O konkretnim koracima i potencijalnom partnerstvu u ovoj oblasti razgovaralo se sa delegacijom kompanije China National Nuclear Corporation (CNNC).

- Posebnu pažnju posvetili smo razmeni znanja i iskustava, savremenim tehnologijama i mogućnostima primene malih modularnih reaktora, koji predstavljaju budućnost bezbedne i održive energetike - naveo je Vučić.

Ekonomski i investicioni planovi takođe su bili u fokusu, i to na sastanku sa čelnicima kompanije HBIS i gigantom finansijskog sektora, Bank of China. Osvrnuvši se na te pregovore na svom Instagram nalogu, predsednik je istakao da je razgovarao:

- Sa predstavnicima kompanija HBIS i jedne od najvećih banaka na svetu Bank of China, o projektima koji su doprineli snažnom i ubrzanom razvoju Srbije u proteklim godinama, kao i o budućim velikim investicionim planovima Srbije u kojima bi mogli da učestvuju.