Slušaj vest

Da li ste znali da je elektronsko bankarstvo u Srbiji na kraju 2025. imalo čak 5,1 miliona korisnika, što je povećanje od 12% u poređenju sa prošlom godinom? Izveštaj Narodne banke Srbije pokazuje i jednu značajnu promenu: 2025. je po prvi put zabeleženo da broj plaćanja mobilnim bankarstvom (137,5 miliona) premašuje broj plaćanja elektronskim (135,4 miliona). Jedna od usluga koja najbolje oslikava ove trendove je mogućnost da račun u banci otvorite onlajn.

Ovakve brojke nisu slučajnost, već rezultat kontinuiranog unapređivanja bankarskih usluga i korisničkog iskustva. Jer, u eri brzih promena i užurbanog načina života, prirodno je da korisnici očekuju da bankarske usluge budu podjednako jednostavne, brze i dostupne.

Zato se OTP banka odavno opredelila za svoj strateški pristup poslovanju Digital First i time pozicionirala kao pionir i jedan od lidera u oblasti digitalnog bankarstva u Srbiji. O tome, između ostalog, govori priznanje koje je OTP 2025, drugu godinu zaredom, dobila od prestižnog magazina Euromoney za „Najbolju digitalnu banku u Srbiji“.

Pažljivo osluškuje potrebe korisnika i u skladu s tim kontinuirano odgovara na njih inovativnim uslugama koje olakšavaju svakodnevicu. Na primer, da li ste znali da u OTP banci možete da otvorite račun onlajn, bez ijednog odlaska u ekspozituru?

Foto: Promo

Kako da otvorite račun u banci onlajn?

U samo četiri koraka i manje od 20 minuta. Sve što je potrebno je da imate stabilnu internet konekciju, mobilni telefon ili laptop i da odaberete svoj paket računa. Važno je da znate da to možete da uradite sa bilo kog mesta - od kuće, iz dvorišta, sa terase ili iz auta. Sve se odvija putem video poziva kroz koji vas vodi agent OTP banke, tako da u svakom trenutku znate šta i kako da uradite.

Proces počinje jednostavnom posetom zvaničnom sajtu OTP banke i odabirom željenog paketa - Fluo, Praktik ili Prestiž. Potom, unesite ime, prezime i JMBG i verifikujte email i broj mobilnog.

Sledi kratak razgovor sa agentom Banke, trajanja oko 15 minuta, čime se prikupljaju potrebne informacije za završni korak.

Po obavljanju razgovora, dobijate ugovor za potpisivanje bez štampanja papirologije i odlaska do banke. Na broj telefona stiže vam kod uz koji se ugovor potpisuje i automatski postaje klijent.

Nakon uspešnog završetka procesa, klijent dobija smernice za instalaciju OTP m-bank aplikacije, preko koje može odmah aktivirati digitalnu karticu.

Bezbednost na prvom mestu Tokom onlajn otvaranja računa OTP primenjuje savremene mehanizme zaštite: pouzdanu video identifikaciju, proveru dokumenata i upotrebu enkripcije. Pristup digitalnim uslugama dodatno je zaštićen višefaktorskom autentifikacijom koja potvrđuje identitet korisnika na više nivoa.

Šta je digitalna kartica i kako se koristi?

Digitalna kartica aktivira se kroz nekoliko klikova u OTP m-bank aplikaciji, pa debitnu karticu možete da koristite odmah nakon otvaranja računa za onlajn kupovinu ili plaćanje telefonom putem mobilnog novčanika.

Mobilni novčanik aktivira se dodavanjem digitalne kartice u Apple Pay (za korisnike iOS uređaja) ili Google Pay (za korisnike Android uređaja). Omogućava plaćanje jednostavnim naslanjanjem telefona na POS terminal, kao i beskontaktno podizanje dinara na bankomatima. A fizička kartica? Ni tu nema odlaska do banke, jer možete izabrati da stigne na vašu kućnu adresu.

Dodatna pogodnost, posebno važna u sezoni godišnjih odmora? Klijenti OTP banke mogu da podižu novac bez naknade na više od 4.500 OTP bankomata u čak 8 zemalja: Crna Gora, Mađarska, Albanija, Bugarska, Hrvatska, Moldavija, Slovenija i Ukrajina.

Ušteda vremena i energije

Cilj inovativnih i digitalnih bankarskih usluga je uvek ušteda vremena, energije i usredsređivanje na ono što je u životu najvažnije. Zato ne iznenađuje što mobilno i elektronsko bankarstvo u Srbiji iz godine u godinu beleže sve veći rast.