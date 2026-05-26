Menja se zakon o kreditnim institucijama: Narodna banka Srbije pripremila nacrt, primedbe do 5. juna
Narodna banka Srbije objavila je danas da je pripremila Nacrt Zakona o kreditnim institucijama, kojim se unapređuje regulatorni okvir za poslovanje banaka i postiže usklađenost s važećim regulatornim okvirom Evropske unije, a primedbe na ovaj nacrt javnost može da dostavi do 5. juna.
NBS je ovaj zakon pripremila u cilju ispunjenja preuzetih obaveza u postupku pristupanja Srbije Evropskoj uniji, pregovaračko Poglavlje 9 - Finansijske usluge.
Ovim nacrtom unapređuje se regulatorni okvir za poslovanje banaka i postiže usklađenost s važećim regulatornim okvirom Evropske unije u ovoj oblasti koji obuhvata - Direktivu 2013/36/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. juna 2013. godine o pristupu aktivnostima kreditnih institucija i prudencijalnom nadzoru kreditnih institucija i investicionih društava, kojom se menja i dopunjava Direktiva 2002/87/EZ i ukidaju Direktive 2006/48/EZ i 2006/49/EZ, kao i direktivu 2014/59/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 15. maja 2014. godine o uspostavljanju okvira za oporavak i rešavanje problematičnih kreditnih institucija i investicionih društava.
Narodna banka Srbije navela je da je komentare i primedbe na ovaj Nacrt moguće dostaviti do 5. juna na imejl adrese: kabinetguvernera@nbs.rs i kontrola.banaka@nbs.rs.
