Narodna banka Srbije objavila je danas da je pripremila Nacrt Zakona o kreditnim institucijama, kojim se unapređuje regulatorni okvir za poslovanje banaka i postiže usklađenost s važećim regulatornim okvirom Evropske unije, a primedbe na ovaj nacrt javnost može da dostavi do 5. juna.

NBS je ovaj zakon pripremila u cilju ispunjenja preuzetih obaveza u postupku pristupanja Srbije Evropskoj uniji, pregovaračko Poglavlje 9 - Finansijske usluge.

Ovim nacrtom unapređuje se regulatorni okvir za poslovanje banaka i postiže usklađenost s važećim regulatornim okvirom Evropske unije u ovoj oblasti koji obuhvata - Direktivu 2013/36/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. juna 2013. godine o pristupu aktivnostima kreditnih institucija i prudencijalnom nadzoru kreditnih institucija i investicionih društava, kojom se menja i dopunjava Direktiva 2002/87/EZ i ukidaju Direktive 2006/48/EZ i 2006/49/EZ, kao i direktivu 2014/59/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 15. maja 2014. godine o uspostavljanju okvira za oporavak i rešavanje problematičnih kreditnih institucija i investicionih društava.

Narodna banka Srbije navela je da je komentare i primedbe na ovaj Nacrt moguće dostaviti do 5. juna na imejl adrese: kabinetguvernera@nbs.rs i kontrola.banaka@nbs.rs.