Tema reproduktivnog zdravlja odavno prevazilazi granice jedne zemlje. Sve manji broj rođene dece, odlaganje roditeljstva i rastući izazovi povezani sa fertilitetom prisutni su širom regiona, ali i u mnogo razvijenijim državama sveta.

Zato ministarka Tatjana Macura posebno ističe značaj regionalne saradnje i razmene iskustava, stručnih znanja i modela podrške koji daju rezultate.

Zato je važno da međusobno razmenjujemo iskustva, dobre prakse, stručna znanja i modele podrške koji daju rezultate. Kampanja „Za srce više” pokazala je da postoji veliko interesovanje za ovu temu i van Srbije, upravo zato što su izazovi veoma slični, od odlaganja roditeljstva i nedostatka informacija, do potrebe za većom institucionalnom i društvenom podrškom parovima. Verujem da samo kroz zajednički pristup, otvoren dijalog i saradnju stručnjaka, institucija i organizacija možemo da unapredimo reproduktivno zdravlje i stvorimo bolje uslove za buduće generacije u celom regionu.