ZA SRCE VIŠE: Nacionalna kampanja o reproduktivnom zdravlju velika podrška parovima na putu ka roditeljstvu
O reproduktivnom zdravlju i plodnosti često se govori tek kada se pojavi problem. Tada pitanja postaju hitna, odluke teže, a prostor za miran i otvoren razgovor sve manji. Upravo zato kampanja „Za srce više” želi da promeni trenutak u kojem počinjemo da mislimo o roditeljstvu, zdravlju i budućnosti — ne iz straha, već iz potrebe da ljudi na vreme dobiju tačne informacije, podršku i osećaj da nisu sami.
U Srbiji se, prema dostupnim podacima, veliki broj parova suočava sa izazovima u ostvarivanju roditeljstva, dok se teme plodnosti i dalje prečesto otvaraju tek onda kada postanu lične i bolne. Kampanja „Za srce više” nastala je upravo sa idejom da se razgovor vrati korak unazad — u period kada postoji vreme za informisanje, razumevanje i prevenciju.
Mesto za pitanja, razgovor i podršku
U okviru nacionalne inicijative u Beogradu otvoreno je savetovalište zamišljeno kao siguran prostor za razgovor, informisanje i podršku. Mesto gde se dolazi bez nelagode i bez osećaja pritiska, sa pitanjima koja se tiču plodnosti, planiranja porodice i reproduktivnog zdravlja.
Pored savetovališta, kampanja obuhvata edukativne programe, vodiče o plodnosti i neplodnosti, kao i digitalne i javne sadržaje koji imaju za cilj da informacije budu dostupne pre nego što postanu hitne. Poseban fokus stavljen je i na svakodnevne navike, stres, stil života i druge faktore koji utiču na reproduktivno zdravlje, ali bez nametanja i moralizovanja — kroz pristup koji podrazumeva razumevanje,podršku i male, održive promene.
Tema reproduktivnog zdravlja odavno prevazilazi granice jedne zemlje. Sve manji broj rođene dece, odlaganje roditeljstva i rastući izazovi povezani sa fertilitetom prisutni su širom regiona, ali i u mnogo razvijenijim državama sveta.
Zato ministarka Tatjana Macura posebno ističe značaj regionalne saradnje i razmene iskustava, stručnih znanja i modela podrške koji daju rezultate.
Zato je važno da međusobno razmenjujemo iskustva, dobre prakse, stručna znanja i modele podrške koji daju rezultate. Kampanja „Za srce više” pokazala je da postoji veliko interesovanje za ovu temu i van Srbije, upravo zato što su izazovi veoma slični, od odlaganja roditeljstva i nedostatka informacija, do potrebe za većom institucionalnom i društvenom podrškom parovima. Verujem da samo kroz zajednički pristup, otvoren dijalog i saradnju stručnjaka, institucija i organizacija možemo da unapredimo reproduktivno zdravlje i stvorimo bolje uslove za buduće generacije u celom regionu.
Reproduktivno zdravlje kao deo brige o sebi
„Za srce više” razvija se kao platforma koja povezuje medicinu, institucije i svakodnevni život, sa idejom da podrška bude dostupna onda kada je ljudima najpotrebnija. Na čelu inicijative je Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena.
Ona kaže da bi mladim parovima koji se danas suočavaju sa neizvesnošću i često nemaju jasne informacije poručila da nisu sami i da je važno da o pitanjima reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice razmišljaju na vreme, bez straha i predrasuda.
- Upravo zato kampanja „Za srce više” ide jedan korak unazad. Ideja nam je da edukacija počne i pre nego što nastane problem. Mladi danas često imaju mnogo informacija, ali ne i dovoljno pouzdanih i stručnih odgovora na pitanja koja su važna za budućnost. Želimo da otvorimo prostor za razgovor, savetovanje i informisanje kako bi mogli da donose odluke u skladu sa svojim životnim planovima, ali i sa jasnom svešću o tome koliko životne navike, stres, odlaganje roditeljstva i drugi faktori mogu uticati na fertilitet. Najvažnije je da znaju da podrška postoji i da briga o reproduktivnom zdravlju treba da bude deo ukupne brige o sebi i svom zdravlju.
Cilj nije pritisak, već informisanost
Ona ističe da je za nju lično veoma važno što danas o plodnosti i reproduktivnom zdravlju govorimo otvoreno, javno i odgovorno kroz kampanju „Za srce više”.
- Dugo su to bile teme o kojima se govorilo tiho, često tek onda kada problem već postoji. Danas imamo priliku da menjamo taj pristup i da reproduktivno zdravlje postavimo tamo gde mu je mesto, među prioritete javnog zdravlja i društvene odgovornosti. Važno je da taj razgovor vodimo upravo sada, jer se sve više mladih suočava sa nedostatkom pravovremenih informacija, dok istovremeno trendovi pokazuju da se roditeljstvo sve češće odlaže. Naš cilj nije da vršimo pritisak na bilo koga, već da omogućimo ljudima da imaju tačne, proverene i dostupne informacije kako bi odluke donosili informisano i odgovorno – navela je ministraka Macura.
Možda je najvažnije upravo to što kampanja „Za srce više” menja način na koji govorimo o reproduktivnom zdravlju — bez stigme, bez pritiska i bez odlaganja. U vremenu kada se odluke o roditeljstvu sve češće pomeraju za „kasnije”, ova inicijativa podseća da briga o plodnosti nije tema rezervisana samo za trenutak problema, već deo ukupne brige o sebi, partnerstvu i budućnosti koju želimo da gradimo.