Novi rok za prodaju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije je 6. jun, ali sudeći prema ključnoj tački sporenja, teško da će do tada taj posao biti završen. Iz izjava srpskih zvaničnika jasno je da je rafinerija u Pančevu kamen spoticanja zbog koga se pregovorima sa mađarskim MOL-om ne nazire kraj, a prema mišljenju sagovornika Kurira, njeno zatvaranje bi nanelo ogromnu štetu srpskom budžetu, ali i građanima.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da mađarska naftna kompanija MOL nastoji da zadrži veću operativnu fleksibilnost unutar svoje grupe, ali da je Srbija veoma jasna i isključiva u stavu da NIS mora da ostane dominantna kompanija na srpskom tržištu. Istakla je da Srbija insistira da rafinerija u Pančevu radi u što većem obimu i da domaće tržište bude snabdevano pre svega iz domaće prerade, a ne iz uvoza.

Rafinerija u dobrom stanju

- Imamo rafineriju u izuzetno dobrom stanju. Kapitalni remont urađen je 2024. godine i imamo uslove da budemo stabilni pomoću NIS-a - naglasila je Đedović Handanović.

Ona je istakla da su razgovori s MOL-om intenzivirani i da očekuje da će se doći do povoljnog ishoda.

- Približili smo stavove u cilju pronalaženja kompromisa i mislim da ćemo uspeti da dođemo do zadovoljavajućeg ishoda - rekla je Đedović Handanović.

A da upravo zbog rafinerije u Pančevu MOL nije ne samo dobra već je i najlošija opcija za kupovinu NIS-a, smatra ekonomista i savetnik za strane investicije Milan Kovačević.

MUK: U MOLU BEZ KOMENTARA Kakve su namere MOL-a u vezi s NIS-om ukoliko postane njegov vlasnik, da li bi zatvorili rafineriju u Pančevu, kao i da li im je jedini cilj kupovine ruskog udela u NIS-u preuzimanje srpskog tržišta naftnih derivata, kao i šta bi građani Srbije u tom slučaju mogli da očekuju kad je reč o cenama naftnih derivata, pitanja su koja smo elektronskim putem uputili kompaniji MOL u Srbiji. Odgovore na njih do zaključenja ovog broja Kurira nismo dobili.

Šteta za budžet

- "Kupac" našeg NIS-a ima svoju veliku rafineriji na obali Dunava blizu srpske granice i, ako ga kupi, ovde će imati malu većinu, tako da će mu od zarade iz naše rafinerije pripasti manje nego da svu naftu prerađuje u svojim rafinerijama u Hrvatskoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Očito je da će moći maksimalno da koristi one rafinerije od kojih ima više koristi. Iz toga razloga MOL je za Srbiju stvarno vrlo nepovoljan kupac, jer će preferirati svoje rafinerije - objašnjava Kovačević.

Prema njegovim rečima, ukoliko bi postao većinski vlasnik NIS-a, MOL bi postao krupno preduzeće sa svojom proizvodnjom u više zemalja i na taj način biće sigurno sklon da se koristi monopolskim položajem.