Slušaj vest

Tržište je stabilno snabdeveno, ali globalne krize i rok za prodaju ruskog udela u NIS-u nameću pitanje – kako obezbediti sigurnost i očuvati rad rafinerije u Pančevu. Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković kaže da se ne zna u kojoj su fazi pregovori, ali da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu.

- Srbija je trenutno dobro snabdevena naftom i derivatima, ali bi produžena globalna neizvesnost mogla da zahteva pažljivije upravljanje zalihama - upozorila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Istovremeno, ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za prodaju ruskog udela u NIS-u, što dodatno usložnjava energetsku sliku.

Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković ukazuje da je situacija na globalnom tržištu već zategnuta i da bi eventualna blokada Ormuskog moreuza mogla dodatno da poremeti snabdevanje.

- Ako se nastave tenzije i ne bude primirja, osetiće se još veći manjak nafte na tržištu. To znači nova poskupljenja, ali i trku ko će uspeti da obezbedi energente na vreme - navodi Putnikovićeva.

Foto: Printscreen/RTS

Ona ističe da je ključ u kontinuiranom dopunjavanju rezervi.

- Mora na vreme da se razmišlja da se zalihe stalno dopunjuju, kako ne bismo ostali bez dovoljnih količina i sirove nafte i derivata - dodaje Putnikovićeva.

Rezerve kao sigurnost, ali i teret za budžet

Iako je Srbija u prethodne tri i po godine značajno uvećala rezerve, njihovo dalje punjenje nosi i finansijski teret. Putnikovićeva podseća da skladištenje energenata znači i zamrzavanje značajnih sredstava.

- Kada nešto kupite i skladištite, to je novac koji više nemate za druge potrebe. U situaciji kada će prihodi od NIS-a biti manji, a istovremeno se povećavaju troškovi za rezerve, to svakako opterećuje budžet - kaže Jelica Putniković.

Ipak, naglašava da je reč o opravdanoj investiciji.

- To je pametno uložen novac, jer obezbeđuje energetsku sigurnost i daje privredi izvesnost da neće biti nestašica - smatra urednica "Energije Balkana".

NIS između velikih igrača

Pored globalnih izazova, Srbija se suočava i sa neizvesnošću u vezi sa budućnošću NIS-a. Pregovori između ruskog Gazprom njeft i mađarskog MOL odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC, a rok za dogovor ističe uskoro.

- Nije jasno u kojoj su fazi pregovori. Možda postoje informacije unutar vlasti, ali javnost o tome nije obaveštena - ističe Putnikovićeva.

Ključno pitanje je sudbina rafinerije u Pančevu.

- Ono što je za Srbiju najvažnije jeste da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu. To je tema o kojoj se sigurno razgovara i sa Rusima i sa Amerikancima - dodaje.

Ne propustite InfoBiz Zašto je Rafinerija nafte Pančevo ključna za Srbiju: Kojčić ukazuje na logistiku dopremanja neophodne količine derivata za našu zemlju

Kao jedna od opcija pominje se i nacionalizacija, ali uz značajne rizike.

- Takav potez bi mogao da dovede do tužbi i velikih odštetnih zahteva. Videli smo primer Bugarske i Lukoil-a. Zato verujem da će Srbija pokušati da sve reši diplomatskim putem - kaže Putnikovićeva.

U međuvremenu, Srbija paralelno pregovara sa MOL-om o budućem poslovanju NIS-a.

- Ako dođe do prodaje, mora da se definiše kako će kompanija funkcionisati i šta će biti sa proizvodnjom - navodi urednica portala "Energija Balkana".

Prema njenim rečima, ishod pregovora odrediće ne samo sudbinu NIS-a već i stabilnost čitavog energetskog sistema.

- Najvažnije je da se obezbedi kontinuitet snabdevanja i da ne dođe do zastoja u radu rafinerije, jer bi to bio veliki problem za Srbiju - zaključuje Putnikovićeva.