Putniković o sudbini NIS-a: Jedan potez je izuzetno rizičan - mogao bi skupo da nas košta
Tržište je stabilno snabdeveno, ali globalne krize i rok za prodaju ruskog udela u NIS-u nameću pitanje – kako obezbediti sigurnost i očuvati rad rafinerije u Pančevu. Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković kaže da se ne zna u kojoj su fazi pregovori, ali da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu.
- Srbija je trenutno dobro snabdevena naftom i derivatima, ali bi produžena globalna neizvesnost mogla da zahteva pažljivije upravljanje zalihama - upozorila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.
Istovremeno, ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za prodaju ruskog udela u NIS-u, što dodatno usložnjava energetsku sliku.
Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković ukazuje da je situacija na globalnom tržištu već zategnuta i da bi eventualna blokada Ormuskog moreuza mogla dodatno da poremeti snabdevanje.
- Ako se nastave tenzije i ne bude primirja, osetiće se još veći manjak nafte na tržištu. To znači nova poskupljenja, ali i trku ko će uspeti da obezbedi energente na vreme - navodi Putnikovićeva.
Ona ističe da je ključ u kontinuiranom dopunjavanju rezervi.
- Mora na vreme da se razmišlja da se zalihe stalno dopunjuju, kako ne bismo ostali bez dovoljnih količina i sirove nafte i derivata - dodaje Putnikovićeva.
Rezerve kao sigurnost, ali i teret za budžet
Iako je Srbija u prethodne tri i po godine značajno uvećala rezerve, njihovo dalje punjenje nosi i finansijski teret. Putnikovićeva podseća da skladištenje energenata znači i zamrzavanje značajnih sredstava.
- Kada nešto kupite i skladištite, to je novac koji više nemate za druge potrebe. U situaciji kada će prihodi od NIS-a biti manji, a istovremeno se povećavaju troškovi za rezerve, to svakako opterećuje budžet - kaže Jelica Putniković.
Ipak, naglašava da je reč o opravdanoj investiciji.
- To je pametno uložen novac, jer obezbeđuje energetsku sigurnost i daje privredi izvesnost da neće biti nestašica - smatra urednica "Energije Balkana".
NIS između velikih igrača
Pored globalnih izazova, Srbija se suočava i sa neizvesnošću u vezi sa budućnošću NIS-a. Pregovori između ruskog Gazprom njeft i mađarskog MOL odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC, a rok za dogovor ističe uskoro.
- Nije jasno u kojoj su fazi pregovori. Možda postoje informacije unutar vlasti, ali javnost o tome nije obaveštena - ističe Putnikovićeva.
Ključno pitanje je sudbina rafinerije u Pančevu.
- Ono što je za Srbiju najvažnije jeste da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu. To je tema o kojoj se sigurno razgovara i sa Rusima i sa Amerikancima - dodaje.
Kao jedna od opcija pominje se i nacionalizacija, ali uz značajne rizike.
- Takav potez bi mogao da dovede do tužbi i velikih odštetnih zahteva. Videli smo primer Bugarske i Lukoil-a. Zato verujem da će Srbija pokušati da sve reši diplomatskim putem - kaže Putnikovićeva.
U međuvremenu, Srbija paralelno pregovara sa MOL-om o budućem poslovanju NIS-a.
- Ako dođe do prodaje, mora da se definiše kako će kompanija funkcionisati i šta će biti sa proizvodnjom - navodi urednica portala "Energija Balkana".
Prema njenim rečima, ishod pregovora odrediće ne samo sudbinu NIS-a već i stabilnost čitavog energetskog sistema.
- Najvažnije je da se obezbedi kontinuitet snabdevanja i da ne dođe do zastoja u radu rafinerije, jer bi to bio veliki problem za Srbiju - zaključuje Putnikovićeva.
Biznis Kurir/RTS