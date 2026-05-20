Sindikat kompanije Samsung Electronics planira da 48.000 radnika u četvrtak stupi u štrajk nakon što su propali pregovori o dogovoru oko isplate bonusa, što preti ekonomiji South Korea i globalnom snabdevanju poluprovodnicima.

Sindikalni lider Choi Seung-ho izjavio je da će 18-dnevni štrajk biti održan jer uprava nije popustila oko poslednje sporne tačke u pregovorima u kojima je posredovala vlada.

Sprona isplata bonusa

"Želim jasno da kažem da smo prihvatili konačni predlog koji je predstavio vladin posrednik. Izražavamo duboko žaljenje i razočaranje, ali sindikat planira da nastavi sa štrajkom u skladu sa zakonom“, rekao je novinarima Choi.

Samsung Electronics je u saopštenju naveo da je sindikat insistirao na "neprihvatljivim zahtevima“, uključujući visinu bonusa za poslovne jedinice koje posluju sa gubitkom.

"Razlog zbog kojeg nije postignut sporazum … jeste to što bi prihvatanje preteranih zahteva sindikata narušilo osnovna načela upravljanja kompanijom“, saopštila je kompanija.

Pad akcija na berzi

Akcije Samsunga pale su za 3,1% nakon objave vesti.

Sindikat je zahtevao da Samsung ukine ograničenje bonusa koje trenutno iznosi 50% godišnje plate, da se 15% godišnje operativne dobiti izdvoji za bonuse i da te promene budu formalizovane na period duži od jedne godine.

Južnokorejska vlada je tokom vikenda zapretila da bi mogla da interveniše i naloži hitnu arbitražu, navodeći negativan uticaj koji bi štrajk mogao imati na ekonomiju. Ta mera, koja se retko koristi, sprečila bi održavanje štrajka tokom 30 dana dok vlada posreduje u pregovorima.

Samsung čini gotovo četvrtinu ukupnog izvoza zemlje. Kompanija je takođe najveći svetski proizvođač memorijskih čipova, a poremećaji u proizvodnji mogli bi da pogode globalno snabdevanje u trenutku kada je procvat veštačke inteligencije izazvao nestašice.