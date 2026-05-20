Produženje dečjeg pasoša koje je na prvi pogled delovalo brzo i jednostavno, za jednog našeg čitaoca pretvorilo se u neprijatno iznenađenje - dodatni trošak koji mu nije bio najavljen.

Pre nekoliko dana u prostorijama MUP-a omogućeno je plaćanje takse za pasoš putem POS terminala. Naš čitalac se, kako navodi, raspitao kod službenika koji naplaćuje i dobio informaciju da ukupni iznos iznosi oko 4.700 dinara, uz mogućnost plaćanja platnom karticom. Procedura je, kako kaže, delovala potpuno standardno.

Na priznanici su jasno bili navedeni troškovi:

4.500 dinara za taksu MUP-u

184,05 dinara provizije

Ukupan iznos - 4.684,05 dinara

Međutim, dva dana kasnije, na njegovom tekućem računu evidentiran je dodatni trošak od 300 dinara, uz opis:

Naknada za podizanje gotovine na POS-u druge banke. Kako je nastao problem?

Ključni problem, kako navodi naš sagovornik, jeste to što korisnik nije bio obavešten da se ova transakcija tretira kao podizanje gotovine, a ne kao klasično kartično plaćanje.

- Nisam dobio nikakav novac na ruke. Sve je urađeno preko POS uređaja, kao i svako drugo plaćanje karticom. Niko me nije upozorio da će banka ovu transakciju tretirati kao podizanje gotovine i dodatno naplatiti uslugu - navodi on.

Upravo tu dolazi do razlike koja mnogim građanima nije poznata:

Plaćanje karticom na POS terminalu obično ne podrazumeva dodatne bankarske naknade

Podizanje gotovine putem POS terminala (cash advance) tretira se kao isplata gotovine - i često se dodatno naplaćuje Zašto je naplaćeno dodatnih 300 dinara?

Banke ovakve transakcije često svrstavaju u kategoriju „cash advance“, odnosno podizanje gotovine na POS uređaju druge banke, što sa sobom povlači posebnu naknadu - u ovom slučaju 300 dinara. Naš čitalac ističe i dodatni apsurd - u njegovoj banci podizanje gotovine na bankomatima je besplatno, ali se ova transakcija, iako bez fizičkog novca, tretira drugačije.

Nedovoljna informisanost ili loša praksa?

Ovakva situacija otvara pitanje da li su korisnici jasno informisani o vrsti transakcije i zašto se plaćanje državnih taksi obavlja na način koji može generisati dodatne bankarske troškove.

Sagovornik smatra da je problem upravo u nedostatku informacija.

- Da sam znao da će ovo biti tretirano kao podizanje gotovine, otišao bih do bankomata i izbegao dodatni trošak. Ovako, niko ništa nije rekao, a naplata je stigla naknadno - ističe naš čitalac.

Šta građani mogu da urade?

U sličnim situacijama preporučuje se:

da se unapred pita da li se transakcija tretira kao klasično plaćanje ili podizanje gotovine

da se proveri tarifnik banke za "cash advance“ usluge

da se, ukoliko postoji dilema, takse plate putem uplatnice ili elektronskog bankarstva

Građanin je, kako kaže, već podneo upit svojoj banci i čeka zvaničan odgovor.

Koliko zapravo košta pasoš?

U konkretnom slučaju novi pasoš je koštao 4.984,05 dinara umesto 4.684,05 koliko iznose taksa i provizija, odnosno 300 dinara više od osnovne cene.