Projekat "Nova Delta", jedan od najvećih poljoprivrednih projekata, prostire se na oko 9.000 kvadratnih kilometara na severozapadnoj obali Egipta, a zvanično ga je u nedelju otvorio predsednik Abdel Fatah el Sisi.

Cilj ovog egipatskog projekta razvoja poljoprivrede u pustinji jeste uzgoj pšenice na rekultivisanom zemljištu, kao i otvaranje više od dva miliona radnih mesta.

Uzgajanje pšenice, kukuruza, maslina i smokvi

Veliki projekat predviđa dopremanje vode do pustinjskih područja zapadno od reke Nil kako bi se povećali poljoprivredni kapaciteti regiona. Planirano je i proširenje obradivih površina Egipta za oko 15 odsto, sa fokusom na proizvodnju pšenice, kukuruza, povrća i izvoznih kultura poput maslina i smokava, kako bi se smanjili visoki troškovi uvoza hrane.

Prema planovima, ukupna površina novog poljoprivrednog zemljišta u budućnosti trebalo bi da dostigne 2,2 miliona fedana, odnosno približno 9.000 kvadratnih kilometara. El Sisi je u obraćanju u nedelju naveo da ukupna ulaganja u projekat trenutno iznose oko 800 milijardi egipatskih funti, odnosno 15,1 milijardu dolara.

Jedan od ključnih delova projekta "Nova Delta" jeste prošireni sistem za vodosnabdevanje, koji se u Egiptu već naziva "veštačkom rekom".

Reč je o sistemu koji zahteva veliku količinu energije, jer transportuje vodu iz niskih drenažnih kanala ka višim pustinjskim visoravnima. Na to je tokom govora ukazao i sam El Sisi, pozivajući nadležne da građanima detaljnije objasne troškove projekta kako bi razumeli razmere obavljenog posla.

Satelitski snimci NASA prikazuju širenje zelenih površina u delovima Aleksandrije i Beheire između novembra 2018. i novembra 2024. godine.