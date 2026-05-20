Slušaj vest

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu kojom se značajno menja i proširuje obuhvat korisnika dečijeg dodatka, a na osnovu predloga Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Počev od 1. aprila 2026. godine, na snagu je stupio novi zakonski prag za ostvarivanje prava na ovu vrstu socijalne pomoći. Cenzus je povećan za oko 5.000 dinara, što znači da se granica sa 13.247 dinara podigla na 18.000 dinara po članu domaćinstva.

Ova socijalna mera donešena je kao deo šireg i sistemskog odgovora države na ekonomske posledice globalnih dešavanja. Njen primarni cilj je ispravljanje dugogodišnjeg sistemskog paradoksa na koji su građani često ukazivali.

Foto: Bilanol/Shutterstock, Carsten Reisinger/Shutterstock

Razlozi za donošenje mere i zaštita najugroženijih

Glavni i osnovni razlog za podizanje cenzusa leži u činjenici da usled redovnih godišnjih povećanja minimalne zarade u Srbiji, mnoge porodice sa najnižim primanjima tehnički prelaze zakonski prag za dobijanje dečijeg dodatka. Takva situacija dovodi do toga da zbog blagog rasta plata, upravo te porodice gube pravo na dragocenu i neophodnu socijalnu pomoć.

Podizanjem cenzusa na 18.000 dinara, država efektivno vraća i stavlja stotine porodica u sistem socijalne zaštite. Zakon se na ovaj način prilagođava realnom stanju na tržištu rada, čime se sprečava da inflacija i rast minimalca "izbace" pojedince iz sistema pomoći.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ovu meru najavio nakon nedavne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, objasnio je pozadinu ove odluke:

- To je velika, izuzetna mera i mislim da će ljudi biti zadovoljni. Imali smo mnogo pritužbi, meni su se ljudi žalili u pismima i po društvenim mrežama. Govorili su da im je mnogo značio taj dečji dodatak, a da su zbog povećanja cene minimalnog rada izgubili to pravo. To pravo im vraćamo, povećavamo cenzus na 18.000 dinara - objasnio je predsednik Srbije.

Roditelji sa detetom Foto: Shutterstock

Obezbeđivanje sredstava za sprovođenje ove Uredbe potvrđuje i ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, naglašavajući da je u budžetu za ove potrebe obezbeđeno dodatnih 950 miliona dinara.

- Za ove potrebe država je u budžetu obezbedila dodatnih 950 miliona dinara. Na ovaj način štitimo najugroženije i najsiromašnije porodice. Usled rasta minimalnih zarada, u prethodnom periodu neke porodice su gubile pravo na ovu vrstu pomoći. Upravo iz tog razloga korigovali smo cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, kako bi on bio dostupniji, odnosno kako bi obuhvatio i uključio više korisnika - izjavila je ministarka.

Žarić Kovačević takođe ističe važan statistički podatak, na dečiji dodatak je tokom prošle godine utrošeno 18,3 odsto ukupnih izdvajanja u smislu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Ostvarivanje prava i novi cenzusi

Pravo na dečiji dodatak predstavlja meru socijalne politike koja je isključivo namenjena porodicama sa niskim primanjima, što je osnovna razlika u odnosu na roditeljski dodatak. Ovo pravo se ostvaruje ukoliko ukupan mesečni prihod porodice (ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva), po članu porodice ne prelazi utvrđeni cenzus.

Foto: Shutterstock

Od 1. aprila 2026. godine, pragovi su definisani na sledeći način:

Osnovni cenzus: Iznosi 18.000 dinara po članu porodice. U praktičnom smislu, četvoročlana porodica (koju čine dvoje odraslih i dvoje dece) sada može imati ukupne mesečne prihode do 72.000 dinara kako bi ostvarila pravo na ovaj dodatak.

Uvećani cenzusi: Za 20%: Iznosi 21.600 dinara. Za 30%: Iznosi 23.400 dinara.

Iznosi dečijeg dodatka u 2026. godini

Iako je cenzus podignut na 18.000 dinara, važno je naglasiti da to nije iznos koji porodice dobijaju, već samo granica prihoda za ostvarivanje prava. Sami iznosi dečijeg dodatka usklađuju se zakonski dva puta godišnje (1. januara i 1. jula) sa kretanjem indeksa potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, a na osnovu podataka nadležnog republičkog zavoda za statistiku.

Foto: Shutterstock

Prema podacima za 2026. godinu, mesečne isplate se realizuju u sledećim vrednostima:

Osnovni iznos: 4.415,83 dinara po detetu mesečno.

Za jednoroditeljske porodice i staratelje: Osnovni iznos se uvećava za 30% i iznosi oko 5.740 dinara.

Za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom: Iznos se uvećava za 50% i iznosi oko 6.623 dinara.

Maksimalni iznos: Zakon dozvoljava kumulativno uvećanje po različitim osnovama najviše do 80%. Shodno tome, najveći mogući iznos koji jedno dete može dobiti iznosi oko 7.948 dinara na mesečnom nivou.

Ova Vladina mera predstavlja ogromno olakšanje za sve roditelje koji rade za minimalnu zaradu. Finansijska podrška kroz dečiji dodatak često je presudna za pokrivanje osnovnih životnih i školskih troškova najmlađih članova društva, obezbeđujući im sredstva za osnovne potrebe poput đačke užine, autobuskih karata i školskog pribora.