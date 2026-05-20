U vreme kada cene gasa, nafte i struje ponovo divljaju pod pritiskom geopolitičkih sukoba, posebno onih na Bliskom istoku, kao i nestabilnog tržišta energenata, sve više evropskih građana traži način da smanji troškove grejanja i prevoza.

Mnogi se okreću alternativama koje obećavaju dugoročnu sigurnost i niže račune — od toplotnih pumpi do električnih automobila.

Ogromne godišnje uštede

Nova analiza pokazala je da je elektrifikacija "najmoćniji alat“ za zaštitu Evropljana od šokova cena fosilnih goriva. Prelazak na zeleno grejanje i električni prevoz prosečnim domaćinstvima mogao bi da donese uštede od nekoliko hiljada evra godišnje, čak i pre nego što se uračunaju poremećaji izazvani rastom cena fosilnih goriva.

Analiza danskog zelenog think tanka CONCITO pokazala je da ulaganje samo u toplotne pumpe i električna vozila može doneti uštede jednake gotovo dvema godinama besplatnog grejanja za prosečno domaćinstvo u Evropskoj uniji.

Stručnjaci navode da bi uštede mogle biti i veće kada bi nacionalne vlade prilagodile poreze na energiju i kada bi se električna energija više koristila tokom perioda niže potrošnje.

Prosečna godišnja ušteda u EU 2.200 evra

U istraživanju je analizirano pet država Evropske unije, a istraživači su otkrili da se uštede na računima za energiju značajno razlikuju u zavisnosti od lokalnih cena energije i potrošnje domaćinstava.

Ipak, uštede su bile "značajne svuda“, a prosek za EU dostigao je 2.200 evra godišnje.

Prema izveštaju:

domaćinstva u Nemačkoj mogla bi da uštede najmanje 1.950 evra godišnje,

u Španiji bi godišnja ušteda iznosila oko 2.000 evra,

najveće uštede zabeležene su u Francuskoj — čak 3.070 evra godišnje,

u Poljskoj bi građani štedeli oko 1.870 evra,

dok bi u Italiji uštede bile oko 1.780 evra godišnje. Rat na Bliskom istoku ubrzao prelazak na obnovljive izvore

CONCITO navodi da su procene zasnovane na podacima Eurostata iz perioda pre rata sa Iranom, koji je doveo do naglog rasta cena nafte i gasa.

"Zato se ove procene mogu smatrati relativno konzervativnim“, navodi se u izveštaju.

Sukob SAD-a i Izraela na Bliskom istoku dodatno je podstakao procvat obnovljivih izvora energije širom Evrope, a sve više građana okreće se rešenjima koja smanjuju zavisnost od uvoznih energenata.

Naglo porasla prodaja toplotnih pumpi i električnih vozila

Prodaja toplotnih pumpi u Ujedinjenom Kraljevstvu porasla je za više od 50 odsto tokom prva tri nedelje marta u poređenju sa istim periodom prethodnog meseca, prema podacima energetske kompanije Octopus Energy.

Istovremeno, prodaja toplotnih pumpi za domaćinstva porasla je za 25 odsto u prvom kvartalu 2026. godine u Francuskoj, Nemačkoj i Poljskoj u odnosu na isti period prošle godine.

U Nemačkoj su toplotne pumpe prvi put nadmašile prodaju tradicionalnih gasnih kotlova.

Raste i interesovanje za električna vozila. Među kompanijama koje beleže povećan broj upita kupaca nalazi se i amsterdamski OLX, koji navodi da interesovanje za električne automobile raste u Francuskoj, Rumuniji, Portugalu i Poljskoj.

"Evropa mora da smanji zavisnost od nafte i gasa“

Jens Mattias Clausen iz organizacije CONCITO upozorava da današnji rast cena fosilnih goriva nije slučajan.

"Ovo je predvidiva posledica kontinuirane evropske zavisnosti od nafte i gasa, od kojih se oko 90 odsto uvozi“, rekao je Clausen.

Dodao je da rešenja za zaštitu evropskih porodica već postoje, ali da nedostaje politička volja za uklanjanje prepreka koje usporavaju prelazak na zelenu energiju.

Visoki početni troškovi i dalje veliki problem

Iako interesovanje za elektrifikaciju raste, visoki početni troškovi i dalje predstavljaju jednu od najvećih prepreka za mnoga domaćinstva koja žele da pređu na zeleno grejanje i električni prevoz.

U izveštaju se navodi da bi ciljane subvencije od 4.500 evra smanjile period povrata investicije za toplotnu pumpu na pet godina za prosečno domaćinstvo u EU.

Mnoge države, poput Ujedinjenog Kraljevstva, već nude dodatne subvencije domaćinstvima sa nižim prihodima kako bi pomogle porodicama da pokriju troškove instalacije.

Električni automobili postaju jeftiniji od benzinaca

Cene električnih vozila nastavile su da padaju, pa su u mnogim zemljama dostigle cenovni nivo benzinskih automobila.

Najveće britansko tržište automobila Autotrader nedavno je objavilo da su nova električna vozila sada, u proseku, jeftinija za kupovinu od benzinskih modela — prvi put u istoriji.

Prema podacima kompanije Octopus Electric Vehicles, mnoga električna vozila sada koštaju isto ili čak manje za lizing od svojih benzinskih ekvivalenata.

Brojne države Evropske unije takođe nude podsticaje za kupovinu električnih automobila i postavljanje infrastrukture za punjenje.