Slušaj vest

Početak godine na Balkanu mnogi dočekuju sa smanjenjem troškova nakon praznične potrošnje. Finansijska disciplina postaje sve važnija tema, jer podaci Eurostata i Državnog zavoda za statistiku pokazuju da mnoga domaćinstva veliki deo prihoda troše na osnovne životne potrebe.

Prosečna godišnja potrošnja domaćinstava iznosila je oko 14.600 evra, pri čemu najveći deo troškova odlazi na hranu i bezalkoholna pića, prevoz, stanovanje i režije. Sama hrana čini oko četvrtinu ukupne potrošnje, što je znatno više od proseka EU.

Finansijski pritisak i trend štednje

Čak 60% domaćinstava navodi da ima poteškoća sa pokrivanjem osnovnih troškova, što je znatno iznad proseka EU. U ovom kontekstu sve su popularniji izazovi štednje na društvenim mrežama.

TikTok influenserka Hollie odlučila je januar pretvoriti u „finansijski reset“.

Tokom meseca provela je izazov „nula troškova“ i uštedela oko 1.150 evra. Trošila je samo na osnovne potrebe – hranu, gorivo i račune, dok su sve dodatne aktivnosti morale biti besplatne, poput šetnji sa decom ili poseta parkovima i muzejima.

Stroga pravila izazova

Hollie nije koristila restorane, kafu za poneti, kozmetičke tretmane ili frizerske usluge – sve što smatra „željama, a ne potrebama“. Namirnice je kupovala jednom nedeljno, a ako bi ponestalo neke stavke, morala je da se snađe do sledeće kupovine.

Rezultati i ušteda

Na kraju meseca, uštedela je 1.150 evra.

- Tek kad sam ovo uradila, shvatila sam koliko novca svakodnevno potrošim na male stvari. Plata mi stiže u petak, a sada imam osećaj napretka i finansijske stabilnosti. Želim da promenim naviku života od plate do plate - rekla je Hollie.

Njeni pratioci podržali su je i pohvalili disciplinu.

-"Odličan izazov, srećno s njim", "Prvih hiljadu evra je najteže uštedeti", "Naterala si me da postanem svesniji svoje potrošnje"– samo su neki od komentara.