Kako da smanjite račun za Infostan: Ovo su brojni popusti uz koje možete da uštedite i do 30 odsto
Građani Beograda koji redovno izmiruju svoje obaveze za komunalne usluge mogu znatno smanjiti mesečni račun za Infostan, i to bez ikakvih dodatnih troškova. Iskorišćavanjem postojećih popusta i gradskih subvencija moguće je ostvariti uštede od 5 do čak 30 odsto, u zavisnosti od toga koliko dosledno i blagovremeno plaćate račune, ali i kojoj kategoriji pripadate.
Popust za redovno plaćanje računa
Najjednostavniji način da odmah uštedite jeste da račun platite pre roka dospeća naznačenog na uplatnici (najčešće do 15. u mesecu za prethodni mesec).
5% popusta ostvaruju svi građani koji plaćaju račune na vreme, bez potrebe za dodatnom prijavom.
Veći popusti za dugoročne platiše
Infostan dodatno nagrađuje korisnike koji kontinuirano plaćaju račune bez kašnjenja:
6% popusta za redovno plaćanje šest meseci zaredom
7% popusta za redovno plaćanje dvanaest meseci u kontinuitetu
Važno je napomenuti da kontinuitet prestaje čim se jedan račun plati sa zakašnjenjem, pa se veći popust tada gubi i ponovo kreće od osnovnih 5%.
Najveće uštede: gradske subvencije do 30%
Pored redovnih popusta, Grad Beograd omogućava dodatne subvencije za korisnike koji redovno izmiruju račune za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca. Subvencije se kreću od 10% do čak 30% i zavise od kategorije građana.
Pravo na ove subvencije imaju:
penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima
učesnici rata
ratni vojni invalidi i porodice palih boraca
korisnici materijalnog obezbeđenja
korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica
domaćinstva sa hendikepiranim ili teško obolelim članovima
hraniteljske porodice
Subvencije se obezbeđuju preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.
Koliko se realno može uštedeti
Na primeru domaćinstva sa mesečnim računom od 10.000 dinara:
uz osnovni popust od 5% ušteda iznosi 500 dinara mesečno
uz gradske subvencije od 30% ušteda može biti i do 3.000 dinara mesečno
Na godišnjem nivou, ove uštede mogu iznositi i više desetina hiljada dinara.
Kako sačuvati pravo na popust
plaćajte račune na vreme, bez kašnjenja
vodite računa o kontinuitetu – jedan zakasneli račun briše veći popust
ako pripadate nekoj od subvencionisanih kategorija, proverite da li ste prijavljeni i da li vam se popust pravilno obračunava
Korišćenjem ovih mera, Beograđani mogu značajno smanjiti mesečne račune za Infostan i bolje upravljati kućnim budžetom.
Biznis Kurir/Blic Biznis