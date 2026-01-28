Slušaj vest

Građani Beograda koji redovno izmiruju svoje obaveze za komunalne usluge mogu znatno smanjiti mesečni račun za Infostan, i to bez ikakvih dodatnih troškova. Iskorišćavanjem postojećih popusta i gradskih subvencija moguće je ostvariti uštede od 5 do čak 30 odsto, u zavisnosti od toga koliko dosledno i blagovremeno plaćate račune, ali i kojoj kategoriji pripadate.

Popust za redovno plaćanje računa

Najjednostavniji način da odmah uštedite jeste da račun platite pre roka dospeća naznačenog na uplatnici (najčešće do 15. u mesecu za prethodni mesec).

5% popusta ostvaruju svi građani koji plaćaju račune na vreme, bez potrebe za dodatnom prijavom.

Veći popusti za dugoročne platiše

Infostan dodatno nagrađuje korisnike koji kontinuirano plaćaju račune bez kašnjenja:

6% popusta za redovno plaćanje šest meseci zaredom

7% popusta za redovno plaćanje dvanaest meseci u kontinuitetu

Važno je napomenuti da kontinuitet prestaje čim se jedan račun plati sa zakašnjenjem, pa se veći popust tada gubi i ponovo kreće od osnovnih 5%.

Najveće uštede: gradske subvencije do 30%

Pored redovnih popusta, Grad Beograd omogućava dodatne subvencije za korisnike koji redovno izmiruju račune za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca. Subvencije se kreću od 10% do čak 30% i zavise od kategorije građana.

Pravo na ove subvencije imaju:

penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima

učesnici rata

ratni vojni invalidi i porodice palih boraca

korisnici materijalnog obezbeđenja

korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica

domaćinstva sa hendikepiranim ili teško obolelim članovima

hraniteljske porodice

Subvencije se obezbeđuju preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Koliko se realno može uštedeti

Na primeru domaćinstva sa mesečnim računom od 10.000 dinara:

uz osnovni popust od 5% ušteda iznosi 500 dinara mesečno

uz gradske subvencije od 30% ušteda može biti i do 3.000 dinara mesečno

Na godišnjem nivou, ove uštede mogu iznositi i više desetina hiljada dinara.

Kako sačuvati pravo na popust

plaćajte račune na vreme, bez kašnjenja

vodite računa o kontinuitetu – jedan zakasneli račun briše veći popust

ako pripadate nekoj od subvencionisanih kategorija, proverite da li ste prijavljeni i da li vam se popust pravilno obračunava

Korišćenjem ovih mera, Beograđani mogu značajno smanjiti mesečne račune za Infostan i bolje upravljati kućnim budžetom.