Slušaj vest

Svakog meseca građani Srbije plaćaju "Infostan" u koji spadaju troškovi grejanja, vode, sakupljanje, transport i odlaganje otpada, kao i održavanje zgrade. Upravo ova poslednja stavka tiče se popravki i otklanjanje kvarova, kako hitnih i neodložnih, tako i onih koji mogu malo da sačekaju. Ipak, mnogi stanari zgrada to ne znaju, pa često pozivaju skupe privatne servise, a onda se hvataju za glavu zbog cifri koje treba da plate. Ne znaju i da su ovu uslugu praktično već platili kroz redovno plaćanje "Infostana".

Evo šta treba da znate.

Kako bi bili obuhvaćeni usluga majstora za održavanja zajedničkih delova zgrada na ovaj način, iz JP "Gradsko stambeno", preduzeća čije su usluge jedna od stavki na računu "Infostana", ranije su istakli da je potrebno da stambena zajednica sa ovim preduzećem ima potpisan ugovor o održavanju uređaja i instalacija u njima, odnosno da bude u sistemu održavanja JP "Gradsko stambeno".

Kada se sve popravka kvarova ne plaća dodatno, osim redovno kroz račun

Profesionalni upravnik iz Beograda Sergej Božović otkriva u kojim sve situacijama stanari zgrada imaju pravo na ovakve usluge popravke, a u kojim bi morali da izdvoje određenu svotu novca ako dođe do kvara.

Kvarovi na grejanju

- Ako je zgrada priključena na centralno grejanje stanari ne moraju da plaćaju popravke vezane za loše grejanje, pogotovo kada su u pitanju starije zgrada, to je u nadležnosti "Gradskog stambenog", odnosno dalje "Toplane" - navodi Božović.

Menjanje ventila Foto: Profimedia

Pucanje vodovodne cevi

Druga stavka je u slučaju pucanja cevi, i to isključivo pre vodomera. U tom slučaju JKP "Vodovod i kanalizacija" izlazi na teren i sanira kvar.

Kvar električne energije

- Ako se desi kvar na električnoj energiji pre električnog brojila, to je u nadležnosti EPS-a - ističe Božović, profesionalni upravnik iz Beograda.

Zapušila se WC šolja, sudopera...

Takođe, ukoliko zgrada ima potpisan ugovor o održavanju sa JP "Gradsko stambeno" u njihovu nadležnost spada i to bez dodatne naknade, zagušenje kanalizacije, WC šolja, sudopera.

- Ako se zaguši zajednička cev, plaća se unutar stambene zajednice, pod uslovom da ima potpisan ugovor sa sa JP "Gradsko stambeno", a oni svoju uslugu održavanja zgrade naplaćuju preko računa za Infostan - objašnjava Božović.

Foto: Shutterstock

Kod kvara lifta postoje dve situacije

U slučaju kvara lifta, nadležnost spada na "Gradsko stambeno" koje pokriva određeni broj popravki, npr. zamene delova, dok ono što ne pokriva reguliše odabrani serviser lifta.

Napominje da je plaćanje obaveza regulisano tako što stambena zajednica, "pošto je kod nas po zakonu stambena zajednica pravno lice, donese odluku da izabere servisera lifta, neku firmu, i na osnovu te odluke se potpiše ugovor o redovnom mesečnom održavanju lifta".

Šta se dešava kod popravke krova

Što se tiče popravke krova u najvećem broj slučajeva spada u investiciono održavanje. O čemu je reč?

Dešavalo da stanari sami plaćaju popravku krova, a ne znaju da postoji zajednički budžet iz koga po pravilu treba da se izdvoje sredstva za sanaciju. Upravo tu "na scenu" stupa investiciono održavanje koje nije dobrovoljno već zakonom propisano i obavezno, tako da svaka registrovana stambena zajednica mora da ga ima.

- U slučaju popravke krova Gradsko stambeno pošalje ponudu, stanari većaju na skupštini stanara i to se plaća. Nekad se desi, ali u poslednje vreme jako retko, da gradsko stambeno izađe i zakrpi rupu na krovu - ističe Božović.

Foto: Shutterstock

U nadležnost JP "Gradsko stambeno" kada je reč o krovu, spadaju i sledeće usluge:

Uklanjanje delova krovnog pokrivača (do 10 metara kvadratnih), krovne limarije (do 10 metara kvadratnih) i bravarije (do metra kvadratna)

Uklanjanje delova dimnjaka i dimnjačkih kapa kao i krovnih elemenata (atike, nadžici, ograde) sklonih padu sa obezbeđivanjem objekta

Odgušenje i čišćenje slivnika, olučnih horizontala, vertikala i uvala na krovu

Takođe, među ovim uslugama spadaju i hitne intervencije, održavanja kojima se otklanja neposredna opasnost po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine koje se izvršavaju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati.

Šta obuhvataju hitne intervencije

Poslovi hitnih intervencija obuhvataju, koje plaćamo kroz mesečni račun, i ne treba dodatno da ih plaćamo:

Odglavljivanje, obezbeđenje i oslobađanje lica i stvari iz zaglavljene kabine lifta

Zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima usled pucanja vodovodne instalacije

Intervencije kojima se na zgradi obezbeđuje redovno snabdevanje vodom i električnom energijom

Odgušenje kanalizacione mreže u zgradi ili njenom posebnom delu

Obezbeđenje ugroženog prostora (trotoara, prilaznih staza i dr.)

Preduzimanje zaštitnih mera u cilju prevencije požara i drugih oštećenja, kojima se sprečava ugrožavanje bezbednosti lica i imovine

Šta popravlja haus majstor

U slučaju kvarova koji su u nadležnosti vlasnika stanova, odnedavno aktivna je nova usluga "haus majstora" javnog preduzeća "Gradsko stambeno", a koja se pre svega odnosi na popravke lokalnih kvarova i drugih intervencija u stanovima.