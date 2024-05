BEOGRAĐANKI PRVO REKLI DA JE POPRAVKA BOJLERA 50, A ONDA JOJ NAPLATILI 100 €: Još veći šok je usledio kada se žalila gazdi firme

Retki su pojedinci koji nemaju loše iskustvo sa majstorima bilo kojim popravkama da se bave, ali i za one koji vam kažu jednu cenu, a na kraju ispostave duplo veći račun, postoji rešenje.

Ukoliko naletite na takve važno je da znate da prema Zakonu o zaštiti potrošača možete bez problema da ih prijavite tržišnoj inspekciji, ali da bi bili kažnjeni za to što su vas odrali morate imati račun šta su vam sve naplatili.

To što ste unapred pitali za cenu popravke nije dovoljna garancija da ćete zaista toliko i platiti. Takav je slučaj sa Beograđankom J. P. koja se, da bi izbegla neprijatnosti, unapred raspitala za cenu popravke bojlera, ali joj je umesto rečene cene na kraju ispostavljen skoro duplo veći račun.

- Našla sam letak za vodoinstalaterske usluge u sandučetu i pošto mi se bojler pokvario, a na letku je pisalo da majstori dolaze u roku od pola sata, pozvala sam ih. Vlasnik firme mi je rekao da cena zavisi od toga da li je crkao termostat čija će me zamena koštati 3.500 dinara ili je pregoreo grejač što sa dolaskom majstora ukupno košta 6.000 dinara. Pristala sam i spremila novac - počinje priču sugrađanka J. P.

foto: Shutterstock

Prema njenim rečima problem je nastao kada je na red došlo plaćanje.

- Došla su dva majstora, pogledali bojler, rekli da je crkao grejač i otišli u radnju da ga kupe. Vratili su se, jedan majstor je popravljao, a drugi dodavao alat. Imam malu bebu, pa nisam ni gledala šta su stvarno radili. Kada su završili, spremila sam dogovorenih 6.000 dinara da platim, a jedan od njih kaže čekajte da obračunamo sve što smo uradili i napabirči račun od 11.200 dinara. Šokirala sam se toliko da nisam znala šta da radim. Pitam za šta 11.200, još malo da dodam pa mogu kupiti novi bojler, a majstor kaže, zamenio sam i cevi i ventil jer je bio nebezbedan. Na pitanje ko mu je tražio to da radi rekao je da nije smeo tako da ga ostavi jer je opasno - žali se sugrađanka J. P.

Kada je pozvala vlasnika firme da se žali na iznos računa doživela je još jedan šok.

- Gospođo, ako su sve to zamenili što kažete vi ste čak dobili i popust, rekao mi je gazda i tada sam shvatila da imam posla sa prevarantom koji očigledno od majstora traži da menjaju po stanovima i šta treba i šta ne treba. Nisam imala dovoljno para, pa sam uzela od para koje je beba dobijala i platila im. A što je najgore bojler od tada nesnosno bruji i strepim da će da eksplodira. Reklamirala sam i dolazili su i kažu nije to ništa opasno, to je zbog pritiska jer živite na visokom spratu u soliteru - kaže J. P.

AKO IMATE RAČUN SPAŠENI STE Potrošači koji ne znaju šta piše u Zakonu o zaštiti potrošača, a majstor ih je već "zavrnuo" za više para od usmeno dogovorenog, ukoliko su sačuvali račun mogu da ga prijave. - Ako je potrošač sačuvao račun onda podnosi prijavu tržišnoj inspekciji u kojoj treba da navede da obavljeni radovi nisu urađeni u skladu sa zakonom i da potrošač nije dao saglasnost na cenu istih - ističe Zoran Nikolić. potpredsednik NOPS-a.

Sličan problem sa majstorima imala je i R. K. kojoj se komšinica požalila na Novu godinu da joj curi voda iz njenog kupatila.

- Pozvala sam firmu koja je radila 1. januara, došli su i utvrdili da voda curi iz kade. Zamenili su sifon, stavili silikon oko kade, naplatili oko 10.000 dinara i otišli. Sutradan mi je komšinica opet zvala i rekla da voda i dalje curi. Reklamirala sam radove, došao je isti majstor i rekao da je sa kadom sve u redu, da je on sve dobro uradio. Na moju sugestiju da je očigledno radio nešto što nije trebalo, rekao je da je to svakako trebalo da se popravi i otišao. Zvala sam ponovo vlasnika firme, poslao je drugog majstora koji je rekao da voda verovatno curi iz sudopere i rekao cenu za koju bi to popravio. Poludela sam i zapretila vlasniku firme tužbom, na šta je on odgovorio, slobodno tužite - jada se R. K. koja je morala da pozove drugu firmu da reši problem koji je postojao u kuhinji, a ne u kupatilu.

foto: Kurir TV

Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Srbije kaže za Kurir da Zakon o zaštiti potrošača jasno definiše da za sve radove koji prelaze 5.000 donara majstor mora da vam napravi ponudu sa sepcifikacijom usluge.

- Pre početka radova majstor mora da nabavi saglasnost potrošača na ponudu koju potrošač mora pismeno da odobri. Samim tim potrošač je upoznat sa svim radovima. Postoji varijanta da kod tih radova može nešto da fali i da postoji dodatni troškovi, ali to ne sme da bude više od 15 odsto u odnosu na ponudu koju je potrošač odobrio - objašnjava Nikolić.

On dodaje da ukoliko majstor nije dao ponudu, a želi da naplati više od 5.000 dinara to treba prijaviti tržišnoj inspekciji.

- Tržišni inspektor ima ovlašćenja da izrekne novčanu kaznu od 30.000 dinara za preduzetnika. Ljudi prijavljuju i vidite da postoji način da se potrošači zaštite - kaže Nikolić