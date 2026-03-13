Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali danas je u poseti Bajonoj Bašti, gde je obišao porodicu Bošković u selu Solotuša, domaćina Ljubinka Tešića u selu Lještansko i porodicu Đokić u selu Bačevci.

"Posetu Bajinoj Bašti, u našoj prelepoj Zapadnoj Srbiji, počinjem iz domaćinstva Boškovića u selu Solotuša, zaseok Šanik. Ovo je za mene prava sreća – cela porodica na okupu, razvijaju sopstvenu farmu krava, sa mladima koji su se, pošto su završili fakultete, vratili u rodno selo i zasnovali porodicu.

Malena Neda od pet meseci je njihova budućnost, a mladi roditelji vlasnici su farme od 20 muznih krava i junica.

Ova vredna, divna porodica uliva nadu da je moguće, u današnjem modernom svetu spojiti sve - porodicu, posao, obrazovanje, život na selu i samoodrživost domaćinstva.

Oni su Srbija kakvu volim da vidim, dragocenost na koju smo naišli tokom obilaska terena, razgovora sa ljudima sa ciljem da razumemo sve njihove potrebe uz direktan uvid.

Za ovakvu Srbiju se vredi boriti i za ovakvu Srbiju se bori izborna lista „Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica“.

Potom je u selu Lještansko obišao domaćina Ljubinka Tešića.

"Dobar dan i srećan rad poželeo sam i domaćinu Ljubinku Tešiću u selu Lještansko. Naš domaćin je deda sedmoro unučadi koji žive u Bajinoj Bašti, bavi se stočarstvom i voćarstvom, gaji muzne krave, bavi se tovom junadi, ima ovce. Ovo domaćinstvo obrađuje 30 ari malina i 10 ari kupina.

U razgovoru sa meštanima okupljenim kod Ljubinka razgovarali smo o najvažnijim stvarima potrebnim selima ovog kraja, ali i Bajinoj Bašti gde žive unuci. Podjednako nam je važan razvoj i sela i gradova i svakog mesta gde porodice stvore svoj dom!

Na predstojećim izborima lista 'Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica' predstavlja i zalaže se za sve vrednosti koje gaji srpski domaćin, bio on u selu ili u gradu. Živela Srbija", napisao je Mali.

Svi Đokići u selu Bačevci, zaseok Strmovo, od 20 do 70, žive od poljoprivrede.

Njiva hrani i njih, koji rade na njoj, ali i sve nas koji kupujemo od srpskih domaćina proizvode. Oni proizvode maline i kupine, gaje muzne krave i ovce, proizvode i prodaju mleko.

Hvala meštanima ovog kraja na toploj dobrodošlici.