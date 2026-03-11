Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali otvorio je danas regionalnu konferenciju avio-kompanija ERA 2026 koja okuplja više od 220 kompanija iz avio-ekosistema, a održava se u Beogradu.

Mali je poželeo dobordošlicu učesnicima rečima da uživaju u tradicionalnom gostoprimstvu Srbije koja je u ovom trenutku domaćin i delegatima iz 138 zemalja koji učetvuju na drugom pripremnom sastanku (IPM) povodom Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

„Sve ovo pokazuje da su ljudi željni drugačijih tema, da potreba za razmenom mišljenja i komunikacijom postoji i Srbija će iskoristiti svoju priliku sledeće godine kao domaćin ovog velikog događaja za koji je do sada 137 zemalja potvrdilo učešće“, rekao je Mali u Crown Plaza hotelu.

On je istakao da će Srbija naredne godine dočekati između tri i četiri miliona gostiju tokom 93 dana trajanja izložbe što će doneti benefite celoj zemlji posebno turizmu i investicijama. Posebno je istakao činjenicu da će to biti najveća specijalizovana izložba do sada budući da je Ekspo u Astani okupio 115 zemalja.

„Ekspo je opet u Evropi i ovu priliku svi moramo iskoristiti za regionalni razvoj“, istakao je ministar.

Mali je učesnicima skupa predstavio makroekonomske parametre Srbije rečima da je naša zemlja među tri ili četiri zemlje u Evropi po brzini ekonomskog rasta, makroekonomski stabilna, te da je do toga došla nakon što je 2012. godine bila zemlja pred bankrotom.

„Srbija se promenila. Mi smo danas jedina zemlja kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji sa investicionim kreditnim rejtingom“, poručio je ministar.

On se osvrnuo na teške godine u avio saobraćaju Srbije koje su prethodile strateškom partnerstvu Er Srbije i Etihada i tu saradnju ocenio veoma uspešnom.

„Er Srbija je danas simbol promena koje su se desile u Srbiji“, rekao je i dodao da Er Srbija danas leti na više od 100 destinacija sa flotom od 29 aviona, dok su po broju putnika oborili rekord nekadašnjeg JAT-a koji je poslovao u zemlji sa tada 22 miliona ljudi.

Podsetio je da je država pronašla dobrog koncesionara za Aerodrom „Nikola Tesla“ sa investiranih oko 700 miliona evra.

Mali je ukazao i da je upravo predstavljena nova vizija države kroz Program razvoja do 2030. i 2035. godine sa novim velikim ulaganjima u infrastrukturu, između ostalog i u vazdušnom sektoru sa planiranim ulaganjima u niški i aerodrom „Morava“.

Predsednik Evropskog udruženja regionalnih avio-kompanija (ERA) Jesper Rungolm izjavio je da mu je veliko zadovoljstvo, jer se ova konferencija održava u Beogradu i zahvalio nacionalnoj avio-kompaniji Er Srbiji na pomoći oko organizacije događaja. Naveo je da se avio-industrija često susreće sa izazovima.

"Ovo je industrija koja je daleko od lake. Za neke od nas to je svakodnevna borba - borba da opstanemo, da nastavimo i da obezbeđujemo ono što je zapravo naš posao: povezanost širom sveta", dodao je on.

Generalna direktorka ERA Pacific Monserat Bariž istakla je značaj regionalne avijacije za povezivanje prestonica i lokalnih zajednica, jačanje tržišta u razvoju i održavanje ravnomerne povezanosti svih regiona.

"Ovo je simbolično mesto koje pokazuje zašto regionalna avijacija ima ključnu ulogu. Sektor je danas više nego ikada pod finansijskim i regulatornim pritiskom, što može uticati na povezanost regiona. Uprkos izazovima, važno je pokazati društveno-ekonomske koristi koje regionalna avijacija donosi zajednicama i društvu", naglasila je Bariž.

Domaćin dvodnevnog skupa je srpska nacionalna avio-kompanija Er Srbija.