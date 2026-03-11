Slušaj vest

Ranije danas NBS je ukazala na poteškoće zbog koje u jutarnjim časovima nije bilo moguće koristiti ovu uslugu.

- Molimo klijente banaka da do otklanjanja poteškoća ne biraju opciju IPS plaćanja, već da koriste alternativne metode plaćanja - navedeno je u saopštenju NBS.

Šta su instant plaćanja?

Sistem za instant plaćanja IPS NBS pokrenut je 2018. godine, funkcioniše neprekidno tokom cele godine, prenos novca se realizuje za svega nekoliko sekundi i dostupan je građanima i privredi u trgovinama, onlajn-prodavnicama, upotrebom mobilnog i elektronskog bankarstva.

Usluge koje su omogućene u IPS NBS platnom sistemu, pored osnovne mogućnosti slanja instant transfera odobrenja bilo kom primaocu s tekućim računom u banci, odnose se na plaćanja:

Računa za mesečne obaveze prema pružaocima komunalnih i drugih usluga skeniranjem jedinstvenog IPS QR koda odštampanog na računu/fakturi.

Na fizičkim i internet prodajnim mestima putem metoda IPS Skeniraj i IPS Pokaži.

Metodom plaćanja IPS Skeniraj na internet prodajnom mestu, kojim se putem tehnologije deep link plaćanje izvršava u nekoliko klikova.

Кorišćenjem usluge Prenesi – određenom oznakom primaoca sredstava tj. brojem mobilnog telefona.

Na portalu eUprave, ePlati (euprava.gov.rs), omogućeno je instant plaćanje taksa i naknada za usluge koje pružaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Poreska uprava skeniranjem IPS QR koda koji se prikazuje na jedinstvenoj uplatnici kreiranoj putem ovog portala.