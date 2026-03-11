Slušaj vest

Na ovaj potez čelnici kompanije su se odlučili zahvaljujući visokom neto novčanom toku od 6,4 milijarde evra. Ogroman bonus dobio je i bivši direktor Herbert Dis, koji je kompaniju napustio 2022. godine, što je izazvalo talas kritika zbog nesrazmere u odnosu na zaposlene.

Glavni izvršni direktor Oliver Blume u 2025. godini primio je ukupnu naknadu, uključujući i penzione doprinose, u iznosu od 7,42 miliona evra. Godinu ranije taj iznos je iznosio 10,35 miliona evra. Smanjenje je delimično posledica dobrovoljnog odricanja od dela plate — u okviru programa štednje uprava je pristala na smanjenje primanja od oko 11 odsto, što za Blumea predstavlja približno 493.000 evra. Uprava se ukupno odrekla oko 3,4 miliona evra, navodi Fenix-magazin.

Uprkos rezovima, članovi uprave nisu ostali bez dodatnih nagrada. Kratkoročni godišnji bonus ipak je isplaćen, pa je Blume dobio oko dva miliona evra, dok su ostali članovi uprave primili bonuse na nivou prethodne godine. Ukupno su kratkoročne varijabilne nagrade za vodeće menadžere dostigle oko 13,6 miliona evra.

Ostvaren cilj

Ključni kriterijum za isplatu bonusa bio je drugi finansijski pokazatelj — neto novčani tok (net cashflow), odnosno raspoloživa gotovina. Iako je neto dobit pala čak 44 odsto, a profitna marža bila preniska za isplatu bonusa, Volkswagen je po pitanju novčanog toka ostvario rezultat od 6,4 milijarde evra, što je znatno iznad planiranog cilja. Uprkos padu dobiti, ovaj pokazatelj ima veliku težinu u sistemu nagrađivanja, zbog čega su bonusi isplaćeni.

Nemački mediji su već u februaru izvestili o iznenađujućem finansijskom rezultatu koji je omogućio prelazak ključnog praga za bonuse. Uprkos teškoj krizi, kompanija je uspela da ostvari dovoljan priliv novca. Prema tim navodima, zahvaljujući unapred realizovanim prihodima i određenim računovodstvenim potezima, neto novčani tok dostigao je 6,4 milijarde evra, čime je upravi obezbeđen puni nivo bonusa.

Posebnu težinu ova odluka dobija u kontekstu najavljenog smanjenja broja zaposlenih. Naime, do 2030. godine planira se ukidanje oko 50.000 radnih mesta u nemačkom delu koncerna, zbog čega predstavnici radnika smatraju da bi zaposleni trebalo da imaju veći udeo u neočekivano visokom prilivu novca.

Bonus veći od direktora

Najveći prihod od bonusa i dalje ostvaruje bivši izvršni direktor Herbert Dis, koji je kompaniju napustio još 2022. godine. On će primiti ukupno oko 9,01 milion evra, uključujući penzione doprinose, što je više nego aktuelni direktor. Međutim, ovo je poslednji put da dobija bonus.

Iz Volkswagena poručuju da se sistem nagrađivanja zasniva na jasno definisanim pravilima. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi u periodu velikih rezova i restrukturiranja snažnija poruka uzdržanosti na vrhu kompanije bila primerenija.