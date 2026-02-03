Slušaj vest

Od 26. januara 2026. godine pogođeni zaposleni mogu da se prijave za odlazak u penziju sa 57 godina, deset godina pre zakonske granice za penzionisanje.

Ukidaju 35.000 radnih mesta

Ta odluka je centralni deo strategije kompanije, kojom se do 2030. godine planira ukidanje oko 35.000 radnih mesta u Nemačkoj. Slične regulative već su u pripremi i za generaciju rođenu 1970. godine, piše Feniks magazin.

Skraćeno radno vreme pred penziju instrument je kojim Folksvagen (Volkswagen) omogućava socijalno prihvatljive prelaske u penziju. Zaposlenima rođenim 1969. godine kompanija nudi atraktivne uslove koji su znatno iznad zakonskih standarda. Tako pogođeni radnici dobijaju doplatu na platu do 95 odsto dosadašnje neto zarade.

Kompanija takođe uplaćuje doprinose za zakonsko penzijsko osiguranje u iznosu od 100 odsto, kao i doživotno nadoknađuje polovinu penzionog jaza koji nastaje prevremenim penzionisanjem.

Slična pravila važe i za osobe sa teškim invaliditetom rođene 1970. godine. Korišćenje opcije prevremenog odlaska u penziju zasniva se na dobrovoljnoj osnovi. Folksvagen procenjuje da će oko 70 odsto obuhvaćenih radnika iskoristiti ovu mogućnost. Više od 20.000 zaposlenih rođenih između 1969. i 1975. godine predstavlja veliki potencijal za socijalno prihvatljiv odlazak u penziju.