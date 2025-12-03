Slušaj vest

Prodaja sopstvenog doma i odlazak iz okruženja porodice i prijatelja radi života u inostranstvu veliki je i zahtevan korak, zbog čega je neophodno prethodno detaljno se informisati i pripremiti.

Mesečni magazin International Living objavio je svoj godišnji Globalni indeks za penzionere, kojim procenjuje najpovoljnije zemlje za život u penziji širom sveta. U obzir se uzimaju troškovi života, zdravstvena zaštita, stanovanje, vize, klima i lakoća uklapanja u novu sredinu.

Za 2026. godinu na prvom mestu našla se sunčana južnoevropska zemlja poznata po hiljadama ostrva i velikoj turističkoj privlačnosti, a prema International Livingu, pruža i izvanredne uslove za dugotrajan boravak.

- Uspon Grčke na sam vrh predstavlja pomak u shvatanju idealnih evropskih destinacija za penzionisanje. Godinama su Portugal i Španija dominirali, ali promene u viznim pravilima i rast troškova života podstakli su penzionere da potraže alternativu. Grčka sada nudi sve što mnogi žele, prelepo, gostoljubivo i pristupačno evropsko okruženje sa jednostavnim viznim opcijama i kvalitetnim stilom života - izjavila je Dženifer Stivens, izvršna urednica International Livinga.

U nastavku je prikazan pregled prvih pet zemalja po indeksu za 2026, zasnovan na najnovijim podacima i iskustvima više od 200 stručnjaka i iseljenika iz globalne mreže International Livinga:

Prevaranti koji nude lažna putovanja traže do 200 evra depozita Foto: Shutterstock

1. Grčka

Grčka se izdvaja jednim od najpovoljnijih evropskih sistema zlatne vize, koja omogućava boravišnu dozvolu strancima koji investiraju najmanje 250.000 evra u nekretnine. Dobro je ocenjena i u kategorijama klime, zdravstvene zaštite i stanovanja.

Patriša Mahan i Den Mataraco iz SAD kupili su 2023. godine kuću u selu Kritsa na Kritu, plativši je 140.000 evra.

- Želeli smo da živimo blizu mora, na pristupačnom mestu - rekla je Mahan za Si-En-En godinu dana ranije.

Njima je bilo važno i to da žive u mirnom selu, ali u blizini savremenih zdravstvenih ustanova, aerodroma, pijaca, supermarketa i prodavnica koje su im potrebne za uređenje doma.

2. Panama

Panama prednjači u kategoriji viza i beneficija za penzionere. Zemlja je već dugo popularna među američkim penzionerima, a njen Pensionado Program nudi izuzetne pogodnosti: 50% popusta na zabavne sadržaje, 30% na transport, 25% na avionske karte, 15% na medicinske troškove i brojne druge uštede, od računa za struju do obroka u restoranima.

CNN Travel svrstao je Panamu među najbolje destinacije za putovanja 2024. godine, posebno naglašavajući da je Panama Siti jedina svetska prestonica sa tropskom prašumom u okviru gradskih granica, kao i staru kolonijalnu četvrt pod zaštitom UNESCO-a. U zemlji se nalazi i više od deset nacionalnih parkova, uključujući i najviši vrh Paname.

Foto: Profimedia

3. Kostarika

Kostarika je zauzela prvo mesto u kategoriji klime. Zemlja veliki značaj pridaje ekologiji, četvrtina teritorije je pod zaštitom kao prašuma, a čak 99% električne energije dolazi iz obnovljivih izvora. Kostarika je takođe jedna od malobrojnih država koje uspešno smanjuju deforestaciju i dom je deset hiljada biljnih vrsta i 850 vrsta ptica.

Poluostrvo Nikoya jedno je od pet svetskih „plavih zona“, područja poznatih po dugovečnosti stanovništva. Iako nije penzionerka, Amerikanka Kema Vord-Hoper preselila se tamo 2018. godine sa porodicom, nakon što se oporavila od raka dojke.

- Prednosti života u plavoj zoni obično se vide kasnije, ali odmah smo primetili da se ovde osećamo bolje. I srce i pluća kao da rade lakše - rekla je za Si-En-En 2025.

4. Portugal

Portugal zauzima drugo mesto na svetu po kvalitetu zdravstvene zaštite, odmah posle Francuske, i visoko je rangiran kada su u pitanju klima i uređenost zemlje.

Iako je program Zlatne vize za ulaganje u stambene projekte ukinut, ostale investicione opcije i dalje postoje. International Living navodi da je za većinu penzionera najpraktičnija D7 viza, koja zahteva dokaz o stabilnom prihodu, a ne velika finansijska ulaganja.

Amerikanka Sintija Vilson i njen suprug Krejg Bjork preselili su se 2022. godine u Marinja Grande, gradić na Srebrnoj obali, nedaleko od nadaleko poznate surferske plaže Nazare.

- Za Amerikance je život ovde značajno povoljniji, sve dok se ne živi u Lisabonu, Portu ili Algarveu. To je kao da pokušavate da živite u San Francisku ili Menhetnu - ispričala je ona 2024.

Foto: Shutterstock

5. Meksiko

- Oko milion Amerikanaca i Kanađana zove Meksiko svojim domom, to je najveća zajednica iseljenika u Severnoj Americi - navodi International Living.

Meksiko je visoko ocenjen u kategorijama viza i beneficija za penzionere, kao i u pogledu infrastrukture.

- Autoputevi su odlični, internet je brz, infrastruktura moderna. Uz to, troškovi života su niski, zdravstvena zaštita kvalitetna, a procedura za boravak jednostavna.

Džanet Blezar, poreklom iz Njujorka, preselila se iz Kalifornije u Meksiko pre dve decenije.

- Stigla sam u Mazatlan i zvuči možda kao kliše, ali ljude je bilo vrlo lako upoznati. Osećala sam se prihvaćeno i kao da zaista mogu ovde da živim - kaže ona.