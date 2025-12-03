Slušaj vest

"Elektroprivreda Srbije“ poziva građane da papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim, plate ga do 20. u mesecu i na taj način ostvare popust od 7 odsto.

Kupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji "EPS Uvid u račun", na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs. Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, odmah po formiranju mesečnog zaduženja. Na taj način, osim što štede vreme, smanjujući upotrebu papira daju i doprinos očuvanju životne sredine. Naredni korak je da izmire svoj račun do 20. u mesecu i ostvaruju popust od sedam odsto.

Foto: EPS

Elektronski račun već koristi više od 400 hiljada građana.

Podsećamo, struja je poskupela od 1. oktobra 2025. Ne samo što su računi veći već je i crvena zona spuštena na 1.200 kWh, pa je svaka ušteda dobro došla. Osim elektronskog plaćanja i na vreme možete uštedeti i ako veće potrošače kao što je mašina za pranje veša uključujete tokom noći kad je jeftinija tarifa.