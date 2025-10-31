Slušaj vest

Početak nove grejne sezone uvek donosi isto pitanje - kako uštedeti struju! Pored niza benefita koje daje EPS prilikom redovnih plaćanja računa, tu su i trikovi kojima se možete poslužiti kako biste manje platili račun za struju.

Prema rečima Branka Zrnića, elektromehaničara, koji je gostovao u jutarnjem programu "Redakcija" na Kurir televiziji, značajna količina električne energije može da se uštedi uz samo par trikova.

- Moramo racionalno koristiti veće potrošače, bojler, klime, veš mašine i električne uređaje za grejanje - kaže Zrnić.

Kako ističe, preko noći možemo paliti bojler i peć, i naglašava da velika ušteda u domaćinstvu može da bude, ukoliko se struja racionalno koristi.

- Pravilno korišćenje bojlera može četvoročlanoj porodici doneti uštedu od čak 1.500 dinara. Treba grejati vodu samo do temperature koju naše telo trpi, ne treba grejati vodu do 80 stepeni, pa je posle rashlađujemo. Takođe, neće biti ni kamenca i brže ćete ugrejati vodu za manje para - kaže Zrnić.

Benefiti EPS-a

Od 1. oktobra građani Srbije mogu da ostvare popust od 7 odsto pod uslovom da tokom obračunskog perioda smanje potrošnju u poređenju sa istim mesecom prošle godine. To znači da ušteda postaje direktno vidljiva i na kućnom budžetu.

Za domaćinstva koja papirni račun zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, „Elektroprivreda Srbije“ od računa za oktobar uvodi popust od 7 odsto.

Izbor e-računa je jednostavan: preko portala ili aplikacije „EPS Uvid u račun“, na šalterima EPS poslovnica ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs. Račun se šalje na mejl, štedi vreme i papir.

Da bi ostvarili 7 odsto popusta, potrebno je da plate račun do 20. u mesecu. Osim toga, dostupni su i 6 odsto popusta za domaćinstva koja sama očitaju brojilo i plate do 20. u mesecu, i stari popust od 5 odsto za plaćanje do 28. u mesecu. Domaćinstvo može ostvariti samo jedan od navedenih popusta.

Prema rečima Željka Nenadića, pomoćnika izvršnog direkzira za snabdevanje u EPS-u, koji se uključio u jutarnji program Kurir televizije, za plaćanje e-račun-a, građani se mogu opredeliti na prodajnim mestima, odnosno šalterima, putem sajta, mejla, ali je najjednostavniji način mobilna aplikacija koja je dostupna i na iOS, i na Android sistemima.

Sve što treba da znate o EPS aplikaciji

Svet odavno korača u pravcu što manjeg korišćenja papira i u pojedinim delovima sveta sve usluge su odavno digitalizovane, a „Elektroprivreda Srbije“ svima koji pređu na takav način dostave EPS omogućava popust od 50 dinara na svakom narednom računu za struju. Tako građani ostvaruju uštedu, a istovremeno zamenom papirnog elektronskim računom doprinose i očuvanju životne sredine. Sada oko 230.000 građana dobija e-račun za električnu energiju.

- Elektronski račun može da se dobije odmah po formiranju i pre klasičnog slanja putem pošte. Ova usluga može da se aktivira i preko aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“, lično u poslovnicama, kao i popunjavanjem obrasca na sajtu - ističu u EPS.

- Aplikaciju „EPS Uvid u račun“ koristi više od 810.000 građana. Preko aplikacije je moguće i platiti račun, a do 30. oktobra ove godine ostvariti i popust od 30 dinara na narednom računu. - Na taj način građani koji plate račun preko portala faktički ne plaćaju proviziju. Važno je i što plaćanjem preko aplikacije ne može da se pogreši broj računa ili poziv na broj, tako da ne postoji ni rizik da će novac završiti na pogrešnom mestu. Bitno je i što se štedi vreme jer cela procedura traje samo nekoliko sekundi, nema odlaska u poštu ili banku, čekanja u redu i upisivanja podataka na uplatnicu – ukazuju u EPS.

Na aplikaciji portalu na jednom mestu dostupne su i veoma korisne informacije o potrošnji. Dodatne funkcije portala omogućavaju uvid u arhivu računa i uplata iz prethodne tri godine, kao i detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama. Osim računa i broja potrošenih kilovata, tu je i brz link do praktičnih saveta o tome kako efikasno koristiti električnu energiju.

Mobilna aplikacija „EPS Uvid u račun" dostupna je korisnicima na platformama iOS i Android i besplatno se može preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama. Sav sadržaj je dostupan na ćirilici i latinici, kao i na engleskom jeziku.

