EVO KAKO DA SAMI OČITATE STRUJU! Ovo je sve što treba da znate o aplikaciji Elektrodistribucije: Otkrijte kako da ostvarite popuste na račun
Od prethodnog meseca građani mogu sami da očitaju struju putem nove aplikacije Elektrodistribucije Srbije. Stanje na brojilu možete da prijavite od 2. do 6. u mesecu.
Kako ova aplikacija funkcioniše u praksi, objasnio je novinar Kurira, Luka Velimirović:
- Elektrodistribucija Srbije donela je odluku koja će omogućiti svim građanima Srbije, koji to žele, da sami očitaju svoja merila putem mobilnih uređaja i skidanjem aplikacije ED Srbija. Kada preuzmete aplikaciju, treba odabrati polje na kome piše "Prijava" - kaže Velimirović.
On je dalje objasnio da je onda potrebno uneti opštinu, broj čitača odnosno ED broj.
- Dva dana kasnije stići će vam račun gde ćete imati preglednost o samoj potrošnji do tog momenta. APlikacija ne nudi samo opciju preglednosti, već ćete videti i koje popuste možete ostvariti, kao i potencijalna gašenja struje na vašoj opštini - kaže Velimirović.
Novinar dodaje da je aplikacija jednostavna za korišćenje, a i sama dolazi sa upustvom za korišćenje.
