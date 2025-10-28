Slušaj vest

Od prethodnog meseca građani mogu sami da očitaju struju putem nove aplikacije Elektrodistribucije Srbije. Stanje na brojilu možete da prijavite od 2. do 6. u mesecu.

Kako ova aplikacija funkcioniše u praksi, objasnio je novinar Kurira, Luka Velimirović:

Evo kako da sami očitate struju: Ovo je sve što treba da znate o aplikaciji Elektrodistribucije Srbije Izvor: Kurir televizija

- Elektrodistribucija Srbije donela je odluku koja će omogućiti svim građanima Srbije, koji to žele, da sami očitaju svoja merila putem mobilnih uređaja i skidanjem aplikacije ED Srbija. Kada preuzmete aplikaciju, treba odabrati polje na kome piše "Prijava" - kaže Velimirović.

On je dalje objasnio da je onda potrebno uneti opštinu, broj čitača odnosno ED broj.

- Dva dana kasnije stići će vam račun gde ćete imati preglednost o samoj potrošnji do tog momenta. APlikacija ne nudi samo opciju preglednosti, već ćete videti i koje popuste možete ostvariti, kao i potencijalna gašenja struje na vašoj opštini - kaže Velimirović.

Novinar dodaje da je aplikacija jednostavna za korišćenje, a i sama dolazi sa upustvom za korišćenje.

