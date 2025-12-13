Slušaj vest

Jedan zaboravljeni Volkswagen Golf, ostavljen na kratkoročnom parkingu aerodroma Brandenburg u Berlinu, za samo godinu dana uspeo je da "zaradi" čak 201.480 evra kazne za parkiranje i tako dospe na naslovne strane svetskih medija.

Naime, parkiranje na aerodromu Brandenburg izuzetno je skupo. Cene počinju od 11 evra za 30 minuta, 23 evra po satu i dostižu čak 552 evra po danu. Ostaviti automobil na duže vreme na mestu sa tako visokim troškovima deluje nezamislivo. Međutim, jedan vozač očigledno je upravo to učinio. Od januara prošle godine, njegov sivi "golf" ostao je na parkingu i tako nagomilao ogroman dug. Ono što je još čudnije, uprava aerodroma mesecima nije ništa preduzela.

Ostaje nejasno kada su službenici aerodroma prvi put primetili napušteno vozilo, ali odgovornost za njegovo uklanjanje podeljena je između nekoliko subjekata, uključujući upravu aerodroma, operatera parkinga APCOA Deutschland GmbH, lokalnu policiju i okružnu upravu.

Niko nije preduzeo hitnu akciju, što ukazuje na propuste u sprovođenju dugoročnih propisa o parkiranju. Ipak, automobil je konačno odvučen 28. januara, ali nepodmirene naknade verovatno nikada neće biti naplaćene.

Automobil je možda ukraden

Vlasti nisu uspele da identifikuju vlasnika, a preliminarne istrage pokazuju da je automobil možda ukraden i napušten. Registarske tablice iz grada Hanovera ne odgovaraju vozilu, što dodatno povećava misteriju.

Portparol APCOA-e ističe da će naplata naknada zavisiti od toga da li će se dužnik moći identifikovati i da li uopšte ima finansijska sredstva za plaćanje.