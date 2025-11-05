Slušaj vest

Mnoga vozila svakodnevno dobijaju dnevne parking karte, a građani se često pitaju šta mogu da urade ukoliko smatraju da im je karta izdata neopravdano. Iz JKP Parking servis Beograd detaljno su objasnili proceduru i pravila podnošenja reklamacije.

Rok za podnošenje reklamacije

Zvaničan rok za podnošenje reklamacije nakon izdavanja dnevne karte ne postoji. To znači da korisnik može da podnese zahtev čim uoči razlog za prigovor, bez vremenskog ograničenja.

Na koji način se može podneti reklamacija?

Korisnici Parking servisa reklamaciju mogu da podnesu na četiri načina:

- Telefonom, odnosno preko Kol centra,

- Ličnim dolaskom u neku od poslovnica Korisničkog servisa,

- Slanjem mejla ili slanjem dopisa poštom.

Foto: Petar Aleksić

Na ovaj način građanima je omogućeno da izaberu kanal komunikacije koji im najviše odgovara.

Koje informacije su potrebne?

Prilikom podnošenja reklamacije za dnevnu kartu, neophodno je da korisnik Parking servisu pošalje sledeće podatke: ime i prezime, registarsku oznaku vozila, ili broj izdate dnevne karte, obrazloženje i prilog npr. skrinšot ekrana telefona sa poslatom porukom plaćanja.

Kada je moguće podneti reklamaciju?

Iz Parking servisa objašnjavaju da svaki korisnik koji smatra da ima osnova za reklamaciju može da im se obrati na jedan od četiri navedena načina, telefonom Servinog centra 11011, u jednoj od poslovnica preduzeća, putem zvaničnog mail-a preduzeća ili na zvaničnu adresu preduzeća.

U slučajevima kada korisnici naprave nenamernu grešku, kao što su pogrešno unet registarski broj ili poruka upućena za pogrešnu zonu, vozači mogu da se jave Parking servisu i ulože reklamaciju, a ovo preduzeće će im izaći u susret, ali samo ako se utvrdi da se ne radi o situaciji koja se više puta ponavlja.

Foto: Kurir/Petar Lazović

Ko odlučuje o ishodu i u kom roku?

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, rok za odgovor na reklamaciju iznosi osam dana.

Svi odgovori na podnete zahteve/reklamacije, dostavljaju se u skladu sa principima poslovanja (proverom nadležne službe) i aktima koje je Preduzeće dužno da primenjuje (svi dostupni na sajtu preduzeća), kao i uz uvažavanje načela jednakosti svih korisnika.

Način obaveštavanja korisnika o ishodu reklamacije

U zavisnosti od vrste reklamacije, korisnik odgovor može dobiti odmah na licu mesta, a ukoliko tip reklamacije zahteva određeni vremenski period, odgovor će dobiti na način koji je korisnik odabrao.

Podnosilac može izjaviti na koji način želi da bude obavešten o ishodu reklamacije, a ukoliko ne naglasi, obaveštava se na način kako je podneo reklamaciju.

Foto: Shutterstock, Beograd.rs

Koliko puta se može podneti reklamacija za isto vozilo?

Iz Parking servisa potvrđuju da onoga trenutka kada korisnik dobije zvaničan odgovor o ishodu podnete reklamacije, time je prema Zakonu o zaštiti potrošača zaokružen proces reklamiranja. U odgovoru po reklamaciji koja je negativno rešena, korisnik se obaveštava i o daljim pravnim mogućnostima.

Procedura reklamacije dnevne parking karte je jasno definisana i omogućava svakom korisniku da uloži prigovor ako smatra da je učinjena greška. Parking servis napominje da sve reklamacije razmatra nadležna služba i da se odluke donose uz poštovanje zakonskih rokova i principa jednakosti svih korisnika.