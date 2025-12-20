Slušaj vest

Reakcija NBS usledila je nakon teksta objavljenog na portalu „Vreme“, u kojem se tvrdi da su banke navodno uvele limite prilikom zamene deviza. Centralna banka ističe da nijedna poslovna banka u Srbiji nije uvela takvu meru.

Kako navode iz NBS, sporni tekst je zasnovan na dezinformacijama i neimenovanim izvorima, bez konkretnih podataka o tome o kojoj banci je reč, što, kako se ocenjuje, ukazuje da se iznete tvrdnje ne mogu potkrepiti činjenicama.

Iz Narodne banke Srbije upozoravaju da ovakvi navodi mogu da doprinesu stvaranju iskrivljene slike u javnosti i da podstaknu neopravdanu paniku među građanima, posebno u trenutku kada se, nakon niza mera koje je NBS sprovela, stanje na domaćem deviznom tržištu stabilizuje i potražnja za stranom valutom se normalizuje.

NBS navodi da je sprovela proveru sa svim poslovnim bankama koje posluju u Srbiji i da je na osnovu tih informacija odgovorno potvrđeno da ne postoje nikakva ograničenja u vezi sa kupovinom ili zamenom evra.

Foto: Juan Roballo / Alamy / Alamy / Profimedia

Takođe, centralna banka demantuje i tvrdnje da privilegiju kupovine evra putem virtuelnih menjačnica imaju isključivo zaposleni u bankama, navodeći da takve prakse ne postoje.

Prema oceni NBS, eventualno uvođenje sličnih ograničenja ne bi bilo ni u interesu poslovnih banaka, niti u interesu očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, što su, kako se navodi, potvrdile i same banke.

Iz Narodne banke Srbije poručuju da napisi o navodnim limitima prilikom kupovine evra nemaju realno utemeljenje i mogu samo da doprinesu širenju neosnovane zabrinutosti, za koju, kako ističu, nema razloga, budući da su preduzete sve mere kako bi snabdevanje banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama funkcionisalo nesmetano, čak i u periodima pojačane tražnje.