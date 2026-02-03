Slušaj vest

Danas za sedam časova stiglo je 166.353 prijava za legalizaciju, tačnije za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Konačno svoj na svome".

Time se brojka do 15 časova popela na ukupno 1.785.626 prijava.

Dva dana pre kraja akcije "Svoj na svome" građani su ubrzali prijave.

U ponedeljak je bilo oko 150.000 hiljada, ali je taj rekord danas oboren i to pre kraja radnog vremena.

Podsetimo, rok za prijavu nelegalnih objekata ističe 5. februara u ponoć, a produženja roka neće biti.