Tim Najt (37) kaže da se nikada nije pokajao što je 2022. godine zamenio iznajmljeni stan životom u kombiju, koji opisuje kao "ostvarenje sna“.

Bivši negovatelj i radnik u oblasti mentalnog zdravlja iz engelskog Stouk-on-Trenta odrastao je uz ljubav prema prirodi, ali je godinama odlagao kupovinu kombija strahujući da bi to mogla biti "rupa bez dna“ za novac. Prvi kombi kupio je još 2020. godine za 700 funti i koristio ga za vikend-putovanja i muzičke festivale sa tadašnjom devojkom.

Nakon raskida u septembru 2021. godine, Tim je bio prinuđen da iznajmi jednosoban stan za 450 funti mesečno, uz dodatnih 200 funti troškova. Tada je ozbiljno počeo da razmišlja o stalnom životu u kombiju. U oktobru 2022. doneo je konačnu odluku i preselio se u vozilo, čime je počeo da štedi više od 400 funti mesečno.

- Za mene je to ostvarenje sna – volim prirodu, nova mesta, šetnje. Prijatelji i porodica kažu da me nikada nisu videli ovako srećnog. Mnogi misle da sam pomalo lud - kaže Tim.

Živi zdravije, nikad nije bio srećniji

Dodaje da sada može da živi zdravije, priušti hobije i društveni život, dok mu je to, dok je radio puno radno vreme i plaćao stan, bilo gotovo nemoguće.

- Kada saberem samo kiriju i račune od 2022. godine, nisam potrošio više od 20.000 funti koje bih dao za stan - ističe on.

Tim danas živi u kombiju LDV Maxus koji je platio 1.800 funti, a dodatnih 2.000 uložio je u preuređenje – od minibusa prilagođenog invalidskim kolicima do udobnog kampera. Kaže da mu je zimi u kombiju toplije nego u stanovima u kojima je ranije živeo, jer je prostor manji i dobro izolovan.

U društvu svoje mačke Mini, slobodno vreme provodi obilazeći rezervoar Niprsli u Stafordširu, kao i prirodne lepote Kornvola i Velsa. Tušira se u teretanama, a veš pere u perionicama. Najviše mu, kaže, prija osećaj slobode i beg od „neprijatnih komšija“.

- Nekad samo pogledam mapu i kažem – ovog vikenda idem da vidim onaj zamak. Slobodan si da lutaš dok god poštuješ pravila parkiranja - objašnjava Tim.

Ipak, priznaje da život u kombiju ima i loše strane, naročito kada je reč o ljubavnom životu.

- Na neki način žrtvuješ vezu sa nekim. Ponekad to potpuno isključim jer ne želim da se vraćam u kuću, ali onda pomislim da bih možda mogao da upoznam devojku koja voli vikend-putovanja u kombiju - zaključuje on.