U HIP-Petrohemiji u Pančevu je počela priprema za ponovan rad proizvodnih postrojenja od četvrtka, 5. februara, navedeno je na sajtu te firme.
Petrohemija u Pančevu počinje da radi 5. februara: Građani upozoreni na buku, dim i intenzivni plamen baklje
Ukazano je da se od četvrtka do nedelje, 8. februara, može očekivati buka, dim i intenzivni plamen "baklje" fabrike i Etilen.
Start postrojenja Fabrike sintetičkog kaučuka u Elemiru se očekuje posle 17. februara.
Tokom dva meseca koliko HIP-Petrohemija nije radila jer je bio obustavljen rad Rafinerije u Pančevu, obavljen je remont postrojenja, a ponovni rad se priprema u skladu s najvišim ekološkim i bezbednosnim standardima, kaže ta firma.
Dinamika proizvodnje Petrohemije zavisi od količine primarnog benzina iz Rafinerije nafte Pančevo i rešenja za njen budući rad.
