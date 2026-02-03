Slušaj vest

Ukazano je da se od četvrtka do nedelje, 8. februara, može očekivati buka, dim i intenzivni plamen "baklje" fabrike i Etilen.

Start postrojenja Fabrike sintetičkog kaučuka u Elemiru se očekuje posle 17. februara.

Tokom dva meseca koliko HIP-Petrohemija nije radila jer je bio obustavljen rad Rafinerije u Pančevu, obavljen je remont postrojenja, a ponovni rad se priprema u skladu s najvišim ekološkim i bezbednosnim standardima, kaže ta firma.

Dinamika proizvodnje Petrohemije zavisi od količine primarnog benzina iz Rafinerije nafte Pančevo i rešenja za njen budući rad.

