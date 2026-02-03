Slušaj vest

D’Amaro (54), koji u kompaniji radi već 28 godina, na dužnost stupa 18. marta, na dan kada je zakazana godišnja skupština akcionara Disneyja. Istog dana postaće i član Upravnog odbora. Odluku je odbor doneo jednoglasno.

Do sada je D’Amaro bio predsednik odeljenja Disney Experiences, koje obuhvata tematske parkove, kruzing putovanja i potrošačke proizvode, uključujući i video-igre. Ova divizija ostvaruje oko 36 milijardi dolara godišnjeg prihoda i prošle godine je generisala približno 60 odsto ukupne dobiti kompanije.

Pravi izbor

Predsednik Upravnog odbora James P. Gorman istakao je da D’Amaro poseduje "retku kombinaciju inspirativnog liderstva i inovativnosti, izuzetno razvijen osećaj za strateški rast i duboku strast prema Disney brendu i njegovim zaposlenima", ocenivši da je upravo on pravi izbor da preuzme kormilo kompanije.

Istovremeno, Disney je unapredio Dana Walden na poziciju predsednice i glavne kreativne direktorke, takođe sa početkom mandata 18. marta. Walden (61) do sada je bila najviši rukovodilac televizijskog poslovanja Disneyja (izuzev ESPN), uz zajednički nadzor nad striming servisima. Ona će biti prva glavna kreativna direktorka na nivou cele kompanije u 103-godišnjoj istoriji Disneyja, sa zadatkom da obezbedi da pripovedanje i kreativni izraz u svim segmentima dosledno odražavaju vrednosti brenda.

Dugo traženje naslednika

Pitanje sukcesije opterećivalo je kompaniju još od 2022. godine, kada se Iger, nakon neuspelog procesa iz 2020, vratio iz penzije da ponovo preuzme vođenje Disneyja. Ovoga puta proces je vodio Gorman, bivši bankar sa Volstrita, koji je u odbor ušao 2024. godine, delom i kao odgovor na kritike aktivističkih investitora zbog ranijih propusta u planiranju nasledstva.

Iako su razmatrani i spoljni kandidati, izbor se na kraju sveo na četiri interna rukovodioca: Danu Walden, Alana Bergmana (filmski sektor), Džimija Pitara (ESPN) i D’Amara. Holivud je dugo smatrao da je Walden najizgledniji kandidat, ali je odbor odlučio da poverenje ukaže D’Amaru.

Disney ima dugu istoriju turbulentnih smena na vrhu. Iger je tokom svog prethodnog, 15-godišnjeg mandata čak četiri puta odlagao odlazak u penziju, a njegov odnos sa naslednikom Bobom Čapekom, koji je takođe došao iz sektora tematskih parkova, prerastao je u otvoreni sukob koji je destabilizovao kompaniju i završio se Igerovim povratkom. Ovoga puta, Disney se nada da će tranzicija biti mirnija i da će nova uprava obezbediti stabilniju budućnost.